et Sophie Merle

publié le 23/08/2019 à 15:04

Après les vacances et avant la rentrée, les parents ont une obsession : faire la peau au parasite. Résultat, cet été entre juillet et août, les ventes de produits anti-poux ont augmenté, particulièrement dans le centre-ouest et centre-est de la France.

Mais le pou n'est pas sectaire. Il s'installe sur toutes les têtes, toute l'année, peu importe l'âge et se développe rapidement.

Un pou pond ainsi des oeufs, appelés des lentes. Chaque specimen devient adulte en 2 ou 3 semaines et pond à son tour jusqu'à 10 oeufs par jour. Pour autant, pas besoin de traiter en amont d'après le Dr Mohand Arezki Izri, chef du service de parasitologie-mycologie à l'hôpital Tenon dans le 20ème arrondissement de Paris.

"Il n'y a pas de traitement préventif et pas de traitement répulsif. Les huiles essentielles ne donnent pas de meilleur résultat. Il faut surveiller les enfants une fois par semaine et c'est tout, pas d'autre chose à faire."

Les surveiller et les coiffer régulièrement. Pour les garçons, privilégiez une coupe courte, pour les filles les cheveux attachés car certes le pou ne peut ni sauter, ni voler, mais il rampe vite d'une tête à l'autre en cas de contact.