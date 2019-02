publié le 19/02/2019 à 09:39

Après 65 ans, une personne sur 3 tombe au moins une fois par an et parfois se blesse. Pour éviter les accidents, il est possible d'adapter son mode de vie.



Il faut se lever en douceur le matin. Les gestes brusques sont vécus comme une violence par l'organisme, et cela favorise l'étourdissement. Mais deux facteurs sont encore plus importants : l'activité physique et l'alimentation.

Lorsqu'un senior trébuche, il incrimine toujours le tapis ou quelque chose qui traîne. Mais la vraie cause de sa maladresse, ce sont la fonte musculaire et la fatigue des articulations. Pour lutter contre ce qui peut paraître inexorable, il convient donc de marcher au moins 30 minutes par jour. Et si on s'en sent le courage, il est encore mieux de pratiquer un sport.

L'alimentation, elle, se doit d'être équilibrée. Ne boudez pas les protéines, celles qu'on trouve dans la viande, le poisson, les œufs. Prenez également du calcium et de la vitamine D : vos muscles ne s'en porteront pas plus mal, et vos os résisteront mieux en cas de choc.

Des visites régulières chez le médecin

Les séances chez le kinésithérapeute ne sont pas prohibées, mais pour espérer un remboursement, il faut que les séances soient prescrites par votre médecin traitant. Il faut d'ailleurs faire régulièrement contrôler sa pression artérielle, son rythme cardiaque, son équilibre, sa vue, en rendant visite de temps à autre à son médecin.



Une visite chez le médecin permet même parfois de débusquer des problèmes moins anodins qu’on ne le croit pour éviter les chutes. Prenez l’hallux valgus : c’est le genre d’affection qui transforme chaque déplacement en chemin de croix. La douleur vous "désapprend" à marcher. En plus, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et c’est là que vous tombez.