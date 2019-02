publié le 18/02/2019 à 11:51

Un tiers des plus de 65 ans tombe au moins une fois par an, selon les statistiques de l'Assurance Maladie. Pour les seniors, les risques de blessures sont augmentés et ce qui, pour un enfant ou un adulte, n'est qu'un simple incident peut virer à l'accident lorsque l'on a dépassé un certain âge avec des fractures et une perte de confiance en soi.



Dans une maison ou un appartement, il y a des lieux de passage comme l'entrée ou les couloirs où des mesures simples peuvent être prises. Il faut veiller à ce qu'ils soient bien éclairés, plus la lumière sera abondante, moins il y aura de zones d'ombre et donc de risques de chutes. En particulier si vous faites en sorte de débarrasser ces lieux des meubles gênants, des câbles et des appareils ménagers.



Avec l'âge, votre vue peut également baisser et vous risquez de manquer la première marche de l'escalier. Pour remédier à cela, vous pouvez signalez le bord de chaque marche avec une bande de couleur claire. Il est possible que votre revêtement ait besoin d'être changé pour quelque chose d'antidérapant ou mieux encore, en vous équipant de semelles antidérapantes.



Au niveau de votre sol, le parquet s'avère être la surface la plus dangereuse. Parfois, on pense judicieux de le recouvrir de tapis mais là aussi, les risques sont augmentés. Il faut veiller à ce que les bords de vos tapis soient fixés au sol avec de l'adhésif double face. Enfin, le lit est aussi un lieu où il faut redoubler d'attention puisque bien des seniors chutent en s'extrayant de leur lit. Il doit donc être à la bonne hauteur pour qu'en sortir ne demande pas trop d'efforts.