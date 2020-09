Michel Cymes : le cerveau peut-il faire deux choses à la fois ?

publié le 14/09/2020 à 10:08

Selon une idée reçue, certains seraient dotés de plusieurs cerveaux qui leur permettraient d’accomplir plusieurs tâches à la fois. C’est une idée fausse qui ne conduit, quand on y croit, qu’à un supplément de fatigue. Le cerveau est une machine suffisamment performante et fascinante pour qu’il ne soit pas indispensable d’en rajouter.

Nous connaissons tous des personnes particulièrement brillantes et bluffantes, capables d’avoir plusieurs choses en tête, de réagir avec célérité et pertinence sur un sujet ou un autre. Mais la ritournelle selon laquelle ces personnes seraient entraînées au point d’avoir transformé leur cerveau en ordinateur multitâches est une incongruité scientifique.

Pourtant, nous sommes capables de faire deux choses en même temps. Comme boire un café et écouter une conversation... Oui, mais l’une de ces deux tâches n’a rien de complexe. Elle relève du réflexe. C’est quelque chose de machinal. En revanche, être attentif à une conversation demande un effort un peu plus important.

Une tâche réflexe et une tâche complexe

On peut toujours accomplir deux tâches simultanément, mais à condition que l’une des deux tâches soit de routine. C’est ainsi que vous pouvez avoir une conversation structurée tout en marchant ou encore rédiger un mail en mâchant du chewing-gum. Mais réviser son cours de physique-chimie en écrivant une lettre de réclamation aux impôts, c’est la plantade assurée sur au moins un des deux tableaux.

La différence entre un cerveau et un ordinateur, c’est que l’ordinateur a plusieurs processeurs indépendants les uns des autres. Ce n’est pas le cas du cerveau. Le plus performant des cerveaux est surtout un expert en jonglage.

Si vous avez deux tâches à accomplir, votre cerveau les gère l’une après l’autre. Il commence par puiser dans une mémoire tampon, de quoi accomplir la première et, quand il passe à la seconde, range de nouveau les éléments de la première tâche dans cette mémoire tampon. C’est en cela que le cerveau est un jongleur. Mais il jongle tellement rapidement que vous croyez faire plusieurs choses en même temps, alors qu’il n’en est rien.

Attention à ne pas être en surrégime

Là où ça devient problématique, c’est quand on se croit capable d’être sur plusieurs fronts en même temps. Cela se traduit par des allers-retours incessants avec la mémoire-tampon et, les neuroscientifiques s’accordent là-dessus, cela conduit à une surchauffe du cerveau. Résultat : stress, fatigue, attention diminuée, concentration et mémorisation en berne.

Votre cerveau est conçu pour ne faire qu’une seule chose à la fois. Respectez-le, il ne vous trahira pas. Après les vacances, on a tendance à attaquer la rentrée en s’imaginant indestructible. On veut casser la baraque et on n’aboutit qu’à se bousiller la santé.