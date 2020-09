Michel Cymes vous dit tout sur les ordonnances et leurs mentions particulières

publié le 16/09/2020 à 10:40

Chaque jour, les pharmacies en France traitent quelque 4 millions d'ordonnances. Certaines contiennent des mentions particulières, pas toujours évidentes à comprendre pour le patient. Parce qu’en marge du nom des médicaments ou des molécules que votre médecin traitant vous prescrit, il peut parfois y avoir des termes ou des codes dont vous vous demandez ce qu’ils signifient.

Que signifie l'abréviation "AR" ? "À renouveler" ! Cela veut dire que votre ordonnance pourra resservir, soit complètement, soit pour un seul médicament si la mention "AR" se trouve en face d’un nom précis. Dans tous les cas, il faudra que votre ordonnance ait moins d’un an. Bien sûr, la mention "AR" peut être accompagnée d’une précision. "AR deux fois" ou "AR trois fois".

Que peut bien vouloir dire "NR" ? Tout simplement que le médicament n’est pas remboursable par l’Assurance maladie. "NR" comme "non remboursable".

Plus compliqué : que signifie "QSP" ? C'est l’abréviation de "Quantité Suffisante Pour…" et en général figure ensuite le nombre de jours ou de mois. En fait, à travers ce langage codifié, le médecin s’adresse directement au pharmacien et l’informe qu’il doit vous donner la quantité de médicaments suffisante pour la durée du traitement prescrit.

Un médecin doit justifier le refus des génériques

Pour finir, que veut dire "NS" ? Cela signifie "non substituable". Et là encore, le médecin indique au pharmacien qu’il a prescrit un médicament bien précis et qu’il ne souhaite pas qu’on vous vende le médicament générique.

Cela peut être un peu surprenant puisqu'on ne cesse de dire que les génériques valent les originaux, qu’ils sont aussi efficaces et qu’ils permettent de réduire les dépenses de santé. Tout cela est vrai. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le médecin qui mentionne qu’un médicament n’est pas substituable doit, depuis le début de cette année, motiver son choix, ce qui conduit à l’ajout d’une autre abréviation qui peut être "MET", "EFG" ou "CIF".

"MET" signifie "médicament à marge thérapeutique étroite". En gros, cela veut dire que c’est le seul médicament que vous supportez, que votre cas est stabilisé avec ce médicament et aucun autre.

"EFG" est indiqué pour les médicaments prescrits aux enfants de moins de 6 ans. Un médicament peut être pris sous différentes formes : comprimé, gélule ou sirop. Chez les petits, le sirop est parfois plus adapté. D’où cette mention particulière.

Enfin, "CIF" signifie "contre-indication formelle". D’un médicament à l’autre, la molécule peut être la même mais les excipients différents. Si vous présentez une contre-indication à un excipient dont les effets sont notoires, le médecin peut être amené à le mentionner.