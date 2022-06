Michel Cymes : peut-on avoir un point de côté si l'on boit trop d'eau ?

Ce dimanche 29 mai, Michel Cymes et ses chroniqueurs se sont penchés sur de nouvelles idées reçues liées au sport et se sont notamment intéressés aux points de côté avec cette première idée reçue évoquée par Christophe Brun : le point de côté est-il lié à l'ingestion trop importante d'eau pendant ou avant l'activité sportive ?

C'est faux. Le point de côté et l'eau avalée n'ont rien à voir. Il faut boire avant, pendant et après le sport. En revanche, on ne connaît pas vraiment les causes des points de côté malgré plusieurs pistes de réflexion plus ou moins crédibles.

Fête des mères oblige, Emma Strack s'est intéressée pour sa part aux meilleures façons de prendre soin de la santé de sa maman. De son côté, Patrice Romedenne nous a parlé de George III et de sa santé mentale, lui qui aurait souffert de porphyrie.

