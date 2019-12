publié le 23/12/2019 à 10:06

Tout le monde n'ayant pas les moyens de faire chambre à part, il arrive que des couples se crêpent le chignon parce que Madame est plus frileuse que Monsieur. Oui parce que femmes et hommes naissent libres et inégaux devant le froid...

Le fait d’être plus ou moins frileux dépend de pas mal de paramètres : il y a le vécu, le patrimoine génétique, la thyroïde (dont le fonctionnement influe sur la perception de la température, c'est assez technique mais je le signale quand même) et il y a, aussi, le pourcentage de graisse.

Il est évident que si vous avez quelques kilos en trop, vous êtes mieux "isolé" que si vous avez la peau sur les os. Avantage, donc, à ceux qui ont un peu d'embonpoint. Encore que... Sans généraliser, on peut avancer que les personnes en surpoids se bougent peut-être moins que la moyenne et, en conséquence, se réchauffe naturellement moins... Parce que le mode de vie est aussi un paramètre à prendre en compte.



Les sportifs produisent plus de chaleur

Si vous pratiquez une activité physique avec régularité, vous développez votre musculature, ce qui augmente ce qu'on appelle votre métabolisme basal. Cela influe sur la consommation d'énergie de l'organisme, même quand il n'est pas en mouvement. Ainsi, même au repos, le sportif produira toujours plus de chaleur que celui qui a l'habitude de rester dans son canapé pendant des heures.



Mais quid de la différence entre hommes et femmes ? La différence majeure entre les deux sexes est la production de testostérone. Monsieur en produit beaucoup plus que Madame. Or, les molécules réceptrices du froid sont régulées par la testostérone. C'est ce qui explique que les femmes soient en général plus frileuses que les hommes. Donc le froid et son ressenti, c'est aussi une question d'hormones.