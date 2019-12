publié le 17/12/2019 à 08:58

Tous les ans c’est la même chose : on se promet d’être raisonnable et le moment venu, on craque pour toutes ces bonnes choses qui nous sont servies à Noël ou le soir du réveillon. On a beau savoir que c’est mal, on a beau s’y préparer, il suffit que ça sente la truffe, le foie gras ou le chocolat et bingo, notre moral de fer se transforme en moral de poisson rouge.

Graisse, alcool, sucre, en veux-tu en voilà. Le lendemain, on est ballonné, c’est la foire au rototo, on se jure que plus jamais on se laissera prendre. Et la boucle est bouclée… Et le calamiteux scénario peut se reproduire.

Si l'on se sait incapable de résister ou d’être raisonnable, que faut-il faire ? Se préparer en jeûnant ? Surtout pas. Si vous jeûnez avant le repas de gala, vous aurez encore plus faim lorsque vous passerez à table. Vous ne penserez qu’à vous resservir et vous atteindrez l’objectif inverse de celui recherché.

Si vous voulez vous préparer, comme vous dites, eh bien vous devez simplement veiller à manger ultra équilibré et sans graisse les jours précédents. Ça vous aidera à limiter les dégâts. Mais vous pouvez aussi avoir une attitude plus, comment dire… volontariste.

Le volontarisme alimentaire de Michel Cymes version Noël 2019, ça donne un tiercé de petits commandements de ma spécialité qui, mis bout à bout, peuvent faire des miracles. Il suffit juste de les avoir en tête pour penser les appliquer.

Commandement n° 1 : la qualité je privilégierai à la quantité

Au moment des fêtes, vous avez sans doute remarqué qu’à l’heure de l’apéro, il y a souvent des toasts. Et s’il y a des toasts, croyez-vous utile d’aller piocher dans le saladier de chips ou le bol de pistaches ? Tenez-vous à distance de tout ce qui est malbouffe et qu’on a l’habitude de consommer par pur réflexe, sans envie ni besoin. Et ce principe de la prime accordée à la qualité, appliquez-le aussi à l’alcool. Mieux vaut un verre de bon vin à 3 verres de piquette.

Commandement n° 2 : avec lenteur je m’alimenterai

Là encore, on est en présence d’un des grands classiques des fêtes de fin d’année : les tables regorgent de victuailles, on se croit obligé de tout finir donc on accélère le rythme. Moyennant quoi on ne prend même plus le temps de digérer. Au fond, soyez logiques. À Noël, on se prépare de bonnes choses. Et si elles sont bonnes, prenez le temps de les apprécier. Qui mange lentement mange intelligemment.

Commandement n° 3 : le "dijo" je déclinerai

Contrairement à ce que son nom tend à nous faire croire, le digestif n'aide pas à digérer. Le digestif, c’est l’incarnation même du mensonge. Ça s’appelle le digestif mais ça n’aboutit qu’à une chose : compliquer votre digestion.



Donc, je résume : qualité, lenteur et pas de digestif. Si vous appliquez ces trois commandements qui, honnêtement, ne sont pas contraignants, vous réduisez les risques d’une digestion anarchique.