Michel Cymes : pourquoi il ne faut pas imiter le mode de vie du père Noël

publié le 20/12/2019 à 08:53

On en fait des tonnes sur le père Noël, on nous explique qu’il est sympa, généreux, bienfaisant, amical, emphatique, jovial, mais la vérité, c’est que le père Noël a un gros défaut : son mode de vie n’est pas franchement exemplaire.

Je passe sur les cadences infernales de fin de l’année et le stress qui l’habite parce qu’il fait tout au dernier moment (ce que je vous déconseille de faire si vous avez quelques courses à faire d’ici mercredi prochain) et j’en viens à sa gourmandise.

Savez-vous que dans certaines familles, les enfants laissent quelques biscuits sur la table de la cuisine pour le père Noël ? En général, ces biscuits ne sont qu’un agrégat de sel, de sucre et d’acides gras saturés. Donc si vous ne voulez pas nuire à la santé du père Noël (et à la vôtre) optez plutôt pour les noix et les amandes en cette période où la gourmandise a le droit de cité dans tous les foyers du pays.

Manque de sommeil

Il y a d’autres choses à faire pour préserver la santé du père Noël et, accessoirement, la nôtre. Le père Noël, il faudrait qu’il dorme. Or il se prépare des nuits blanches. Donc ne faites pas comme lui, même si quelques fêtes de familles sont planifiées dans les jours qui viennent. Les nuits blanches et le manque de sommeil altèrent, je le rappelle, le fonctionnement cérébral.



Sinon, le père Noël devrait surveiller son tour de taille. Parce qu’à chaque fois que je l’ai croisé, j’ai quand même été impressionné par son laisser-aller. Normalement, le tour de taille d’une personne ne doit pas dépasser la moitié de sa hauteur. Je peux vous dire que le père Noël explose les marges. Il se pourrait bien qu’il traîne un petit diabète de type 2, ce que je vous demande d’éviter.

Le problème, c’est qu’en cette période de l’année, on peut difficilement recommander d’éviter les gourmandises. Voilà pourquoi, entre deux réveillons, je vous conseille de faire le plein de fruits (et notamment ceux qui regorgent de vitamine C, comme les agrumes et les kiwis) et de cuire vos légumes à la vapeur, histoire de favoriser la conservation des sels minéraux et des vitamines.

Carences en vitamine

Et tenez, à propos de vitamine, savez-vous que le père Noël est carencé ? Il lui manque de la vitamine D, ce qui est le meilleur moyen de préparer la survenue de l’ostéoporose. Il y a une raison à cela : le père Noël vit à proximité du Pôle Nord et là-bas, la lumière du jour se fait rare par les temps qui courent.



Mais vous savez, pour nous aussi les journées sont courtes. Or nous avons besoin de soleil pour synthétiser cette vitamine D. D’où mon conseil : sortez quand il fait jour, prenez l’air, faites le plein de lumière naturelle et, pourquoi pas, demandez au père Noël de vous offrir une lampe spéciale luminothérapie.