Repas de Noël et digestion : les conseils de Michel Cymes

publié le 19/12/2019 à 08:53

Les fêtes de fin d’années étant ce qu’elles sont, je n’exclus qu’en dépit des bons conseils que je vous dispense pour vous éviter gueule de bois et lendemains d’agapes difficiles, vous ne fassiez pas l’économie de quelques maux d’estomac, de crampes ou de brûlures. Cela voudra dire que votre estomac fabrique trop d’acide chlorhydrique pour réduire en bouillie le trop-plein de nourriture que vous avez ingurgité au cours de vos fiestas de fin d’année.

Théoriquement, l'acide chlorydrique n'est pas dangereux. En tout cas celui que nous fabriquons nous-même, pas celui qui est en vente à la quincaillerie du coin. Parce que l’estomac est malin. Il fabrique lui-même cet acide (il peut en fabriquer jusqu’à un litre et demi par jour) mais il sait aussi s’en protéger grâce à une couche de mucus. Seulement voilà : en cas de gros repas, il faut beaucoup d’acide et quand il y a beaucoup d’acide, vous finissez plié en deux.

La solution, les patients la connaissent : en général, ils prennent des pansements digestifs ou des médicaments anti-acides. Alors, les pansements digestifs, pas de problème, ils sont sans risque. En revanche, avec les médicaments anti-acides, il faut faire attention.

Ces médicaments vont certes faire leur boulot, en l’occurrence diminuer l’acidité, mais ils risquent surtout de se traduire par de la fièvre et des diarrhées. Je le dis parce que je sais que certains de ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Pas tous, mais certains.

Donc si vous tenez quand même à en prendre, parlez-en avec votre médecin plutôt que de vous auto-prescrire quelque-chose qui traînerait dans votre pharmacie ou qu’un bon copain vous recommanderait sur le mode : "Tiens, prends ça, tu vas voir, c’est super, tu pourras t’en mettre plein la panse sans avoir à le regretter". Oui, parce que parfois, il y a pire que l’automédication : il y a le pote qui vous veut du bien.

Comment soigner les troubles de la digestion ?

Après un repas copieux, il faut boire beaucoup d’eau. C’est une manière d’éliminer tout en réhydratant l’organisme. Ça, c’est impératif. Ensuite, ne commettez pas l’erreur de ne pas manger. Ceux qui, le lendemain, décident de se mettre à la diète font un mauvais calcul.



Vous devez vous alimenter en cherchant à faire le plein de fibres, de vitamines et de sels minéraux. Concrètement, ça veut dire que vous êtes bon pour la soupe de légumes, le bouillon, les tisanes ; bref, toutes choses pauvres en calories et utiles pour stimuler votre transit intestinal.



Évitez de finir le foie gras de la veille et misez plutôt sur les blancs de dinde ou de poulet. Et de même, évitez de vous porter candidat pour finir la bûche au chocolat. C’est bien gentil de vouloir rendre service mais vous devrez vous contenter d’un peu de compote voire de fromage blanc. Comme ça, vous rendrez surtout service à votre estomac.