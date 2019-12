publié le 18/12/2019 à 08:52

Ce matin, on parle consommation d’alcool. Et vous nous dites qu’il faut savoir faire la différence entre "avoir un coup dans le nez" et "être carrément intolérant" à l’alcool. Nous connaissons tous quelqu’un qui ne tient pas l’alcool, comme on dit.

On pense alors que la personne en question a tendance à trop lever le coude alors qu’en définitive, la quantité d’alcool bue n’a pas forcément grand-chose à voir avec son état, fût-il à la limite du lamentable. Si la personne se sent si mal, c’est peut-être pour une autre raison : c’est peut-être parce qu’elle est intolérante voire allergique à l’alcool et n’en est pas vraiment consciente.

Il existe des symptômes qui permettent de mettre la puce à l’oreille des allergiques ou des intolérants à l’alcool qui s’ignorent. Le visage qui rougit, le picotement des yeux ou du nez, le cœur qui s’accélère, les migraine et les diarrhées. Vous n’avez pas besoin de cumuler les symptômes pour qu’il soit question d’intolérance. Un seul symptôme suffit.



Quand le visage rougit, c’est qu’il y a un problème du côté du foie : il a du mal à métaboliser l’alcool, à le changer en acide acétique pour mieux l’éliminer. Quand les yeux ou le nez picotent, c’est que vous réagissez aux histamines, aux sulfites ou à d’autres composantes de l’alcool comme la levure, le houblon, le blé, le seigle, etc. D'une manière générale, chaque réaction de l’organisme est due à un allergisant. Et des allergisants, on en trouve pas mal dans l’alcool.

Comment en avoir le coeur net ?

Le meilleur moyen de ne pas avoir à se poser la question de son éventuelle intolérance à l’alcool, c’est de ne pas se retrouver en situation délicate. Il existe des tests qui permettent d’en avoir le cœur net. Ces tests sont cutanés ou sanguins : si vous êtes intolérants, ils vous le disent. Si vous connaissez vos allergisants, apprenez à lire les étiquettes des bouteilles d’alcool. Et ne vous laissez pas endormir par le vin bio. Il peut, lui aussi, contenir des allergisants.

Si l’option test ne vous convient pas, vous pouvez d’ores et déjà, au fil des soirées, prendre l’habitude de ne boire qu’un seul type d’alcool à chaque occasion. Un soir vous êtes à la bière, un soir vous êtes au vin, un soir vous êtes au champagne. Et si un symptôme apparaît, vous saurez quelle boisson vous devez éviter. Vous n’aurez plus qu’à vous rabattre sur ce que vous tolérez mais toujours avec modération, surtout si vous êtes une femme, serais-je tenté de rajouter.

Tout simplement parce que hommes et femmes sont inégaux devant la très subtile molécule d’alcool. Mesdames, vous avez un peu plus de mal à l’éliminer que vous, Messieurs. Mais rassurez-vous, c’est plutôt bon signe : cela veut dire que les messieurs ont un peu plus de masse graisseuse. Il n’y a donc pas de quoi se vanter.