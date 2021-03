Michel Cymes nous explique comment lutter contre la sècheresse de la bouche

publié le 22/03/2021 à 09:49

Ce matin, vous avez quelques conseils à donner à celles et ceux qui se plaignent d’avoir la bouche sèche.

On appelle ça la xérostomie. Comme vous avez fait grec première langue, je ne vous apprends rien en vous disant que "Xero" signifie "sec" et "Stoma" veut dire "bouche", donc comme ça, on sait de quoi on parle.

Maintenant que nous avons bien progressé en langue vivante, voyons ce que sont les facteurs qui favorisent la sècheresse buccale.

Cigarette, manque d'hydratation et traitements

En tête des coupables, la cigarette. Avec elle, c’est facile, on la retrouve dans tous les mauvais coups et la sècheresse buccale n’est pas le pire de ses effets délétères. Mais ça reste un fait : il est clair que quand vous fumez, votre muqueuse buccale souffre et qu’elle est moins humidifiée. D’où cette sensation épouvantable de se trimbaler un sac de plâtre dans la bouche, surtout au réveil.

Néanmoins, la sècheresse buccale touche aussi les non-fumeurs. Et dans ce cas, les causes sont peut-être à chercher du côté d’un manque d’hydratation ou tout simplement de l’âge. Plus vous vieillissez, moins vous produisez de salive. Ça, ça relève du B.A. BA.

Mais il y a des causes, comment dire, plus "sournoises".

Parfois, cette bouche sèche (c’est dur à dire) trouve son explication dans le traitement dont vous faites l’objet. Si vous prenez des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antihistaminiques, des antihypertenseurs (et je m’arrête là parce que cette liste n’est pas exhaustive), il peut s’agir d’un effet secondaire. Même chose si vous suivez une radiothérapie…

Le syndrome de Goujerot-Sjögren.

Une bouche sèche peut être révélatrice d’un problème de santé sous-jacent. Quand les choses durent, cela peut trahir un diabète, une maladie rénale ou un syndrome au nom imprononçable mais je m’y risque quand même : le syndrome de Goujerot-Sjögren.

C’est une maladie auto-immune (c’est-à-dire chronique, révélatrice d’une anomalie du système immunitaire) qui touche notamment les grandes lacrymales et salivaires. Mais dans ce cas, vous n’avez pas seulement la bouche sèche.

Vous souffrez aussi de sècheresse oculaire. On estime que ce syndrome concerne entre 50 et 200.000 personnes en France, en grande majorité des femmes. Il faut, pour en faire le diagnostic, consulter et en passer par certains tests voire un examen de sang.

Comment lutter contre la bouche sèche

In fine, il existe quelques moyens pour lutter contre la bouche sèche. La base de la base, c’est l’hydratation. Bien des choses se résolvent quand on boit suffisamment. Le tarif, vous le connaissez : c’est environ 1 litre et demi par jour, en étalant bien sa consommation sur toute la journée.



Toujours dans la catégorie "Boissons", évitez le café, l’alcool et les boissons sucrées.

Quant à la cigarette, je n’y reviens pas mais vous m’avez compris : pas de tabac = meilleure hydratation.



Après, il y a quelques trucs. Vous pouvez sucer un bonbon sans sucre (de temps à autre, pas en permanence) parce que ça active la production de salive. Vous pouvez aussi mâcher des feuilles de menthe, en veillant à ce que de petits bouts ne restent pas collés à vos dents. Considération purement esthétique mais, tenez, ça me fait penser à quelque chose, ça concerne vos dents, justement.



Si vous avez la bouche sèche, allez faire un tour chez le dentiste. Car la salive protège vos dents des bactéries et si vous en manquez (de la salive, pas des bactéries) ça facilite l’apparition de caries. Preuve supplémentaire que, dans notre fascinant organisme, tout est lié.