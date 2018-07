publié le 26/03/2018 à 13:13

Révolutionnaire petite pilule bleue. Il y a vingt ans, le laboratoire américain Pfizer sortait le Viagra. Ce médicament a permis à des millions d'hommes d'avoir à nouveau des rapports sexuels, exposant au grand jour le sujet de l'impuissance.



Approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) le 27 mars 1998, le Viagra s'est rapidement imposé comme un "best-seller". Depuis, environ 65 millions d'ordonnances ont été prescrites à travers le monde.

Sa découverte tient pourtant du hasard. À l'origine, le Viagra (ou citrate de sildénafil) avait vocation à traiter l'hypertension et l'angine de poitrine. Mais dès les premiers essais cliniques, les hommes ont rapidement découvert qu'il améliorait leurs érections.

Commercialisé au prix de quinze dollars l'unité au début, le Viagra s'est ensuite vendu à 50 dollars. Avec la sortie l'an dernier d'une version générique, le prix est tombé à un dollar le cachet.

Les femmes toujours en attente d'un "remède miracle"

Si les hommes bénéficient désormais d'un traitement efficace contre les troubles de l'érection, les femmes, elles, attendent toujours un "remède miracle" qui leur permettrait de retrouver une vie sexuelle épanouie. Le problème chez les femmes provient surtout de la sécheresse vaginale au moment de la ménopause, qui peut rendre les rapports sexuels douloureux.



En 2015, la FDA a bien approuvé la flibansérine (commercialisée sous le nom Addyi aux États-Unis). Qualifié de "Viagra féminin" et présenté comme un traitement pour raviver la libido des femmes, le médicament a pourtant provoqué la controverse dès son lancement.



Parce que l'Addyi appartient à la famille des antidépresseurs, il est conseillé aux femmes de ne pas consommer d'alcool en même temps. Très coûteux (plusieurs centaines de dollars), il peut entraîner des effets secondaires importants tels que des nausées, vomissements ou pensées suicidaires.



Selon Elizabeth Kavaler, urologue à l'hôpital Lenox Hill de New York, la prise d'hormones ou même des traitements au laser peuvent apporter des solutions. Malgré leur coût parfois très élevé, ces traitement sont de plus en plus populaires.