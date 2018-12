publié le 07/12/2018 à 09:22

La panne sexuelle, si elle n'est pas systématique, ne doit pas prendre plus d'importance qu'elle n'en a. Elle peut être traumatisante pour un homme qui en arrive à douter de sa virilité, mais ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête. Et ce, pour une simple raison : la panne, ça peut arriver. Et au lieu de paniquer, mieux vaut se poser les bonnes questions.



Tout d'abord, êtes-vous sous traitement ? Certains médicaments (neuroleptiques, anxiolytiques...) peuvent être à l'origine d'un problème d'érection. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vous ne vivez pas une période de déprime ou de stress. En effet, le stress est efficace pour altérer la relaxation des parois artérielles. Or, mécaniquement, pour qu'il y ait érection, il faut que les artères se dilatent et que les tissus se remplissent de sang. Et si l'afflux de sang est compliqué, alors l'érection l'est aussi.

Il existe tout un tas d'autres raisons susceptibles d'expliquer une panne : l'hypertension, le diabète, l'artériosclérose (quand les artères perdent en élasticité)... Mais ce sont des maux sur lesquels vous pouvez agir en améliorant votre hygiène de vie.

Sport, émotions et pilules bleues

Concernant le tabac : si vous fumez, vous prenez le risque d'avoir une érection mollassonne. Les fumeurs sont 2 fois plus concernés que les non-fumeurs. Pour la sédentarité et le surpoids (ces deux problèmes étant souvent liés) : si vous ne bougez pas, votre corps vous le fait payer au moment de se glisser sous la couette. Bougez, faites du sport, c'est bon pour la circulation sanguine et pour l'estime de soi, ce qui n'est pas sans importance.



Les troubles de l'érection peuvent également avoir des raisons émotionnelles : on est ému, on est subjugué par la personne que l'on a en face de soi, on espère que ça marchera... et là, tout s'écroule. Mais si vous vous aimez, si vous vous estimez un minimum, ça change la donne.



Côté médicaments, certaines pilules bleues bien connues font des miracles. Évitez néanmoins de les acheter sur internet (on ne sait pas comment elles ont été fabriquées ni ce qu'elles contiennent). Consultez plutôt votre médecin qui vous les prescrira. Cependant, si les pannes sont à répétition, n'hésitez pas en informer votre médecin car cela peut être le signe d'un problème cardio-vasculaire, qui, cette fois, peut mener à la panne générale.