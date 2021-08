Sexe : qu'est-ce qu'un orgasme prostatique et comment en avoir un ?

Dans le quatrième épisode du podcast Les Français au Lit, Jérémy et Florian racontent leur expérience de cette forme de jouissance qui s'obtient par pénétration anale et stimulation de la prostate.

Cette pratique peut être taboue chez les hommes, notamment hétérosexuels. Selon une étude IFOP de 2019, 22% des femmes en couple hétérosexuel indiquaient avoir introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire. Une pratique régulière seulement pour 2% d'entre elles.

"Beaucoup d'hommes pensent que tout ce qui est en lien avec la zone anale, le périnée et le fait d'être touché, d'être léché, d'être pénétré à cet endroit-là, c'est forcément de l'homosexualité refoulée, et il y a des hommes qui ne supportent pas ça", résume le sexothérapeute Alain Héril. Pourtant, Florian et Jérémy, qui s'y sont essayés, décrivent un plaisir intense, différent de l'orgasme éjaculatoire, plus bref.

Ça m'a fait un peu la sensation que je peux avoir quand je mange quelque chose de nouveau Florian, 30 ans

Jérémy, 36 ans, vit l'orgasme prostatique comme une longue chute. "Moi mon souffle s'accélère, mon cœur commence bien sûr à battre beaucoup plus fort, j'ai une sensation d'avoir une couette, un château fort autour de moi."

Pour Florian, il s'agit d'une expérience à la fois surprenante et fascinante. "C'est assez dingue parce que du coup ça place le plaisir à un autre endroit que le sexe, et en même temps pas loin, raconte-t-il. Ça m'a fait un peu la sensation que je peux avoir quand je mange quelque chose de nouveau, qui est hyper bon."

Un orgasme prostatique peut durer deux heures ! Alain Héril, sexothérapeute

Beaucoup comparent l'orgasme prostatique aux orgasmes féminins car il s'agit d'un orgasme endogène, tout se passe à l'intérieur. "Il s'obtient par un massage de la prostate, ce ne sont pas des coups qui sont donnés à la prostate, explique Alain Héril depuis son cabinet à Lyon. La prostate c'est une toute petite glande qui participe à la fabrication des spermatozoïdes et du liquide séminal et qui sert de propulseur lors de l'éjaculation. Il faut la caresser, la masser."

Un orgasme prostatique se ressent "par vague", indique le sexothérapeute. "Un orgasme éjaculatoire, ça dure 3-4 secondes, un orgasme prostatique ça peut être deux heures ! Et même après les effets continuent. On a l'impression qu'on contrôle moins que dans l'éjaculation", résume-t-il.

Il faut être patient

Si vous souhaitez vous essayer à cette pratique, Jérémy recommande d'abord de tenter seul, avec un sex-toy par exemple. "Il faut y aller que si on a envie d'y aller tout simplement et surtout par soi-même dans un premier temps pour savoir si on apprécie."



C'est seulement dans un second temps qu'il estime qu'il faut en parler avec son ou sa partenaire. Une fois ces deux étapes franchies, il faut s'armer de patience... Selon lui, avoir son premier orgasme prostatique peut "prendre des heures voire des mois" de pratique.