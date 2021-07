Pourquoi faut-il éviter le mélange sexe et alcool ?

Les vacances estivales sont là et quoi de plus tentant que de faire des soirées alcoolisées en terrasse ou au bord de la plage ? C’est quand tenues légères et soirées festives se mêlent que l’on se pose la question de savoir si sexe et alcool sont un bon mélange… La réponse : oui et non.

Oui, l’alcool et le sexe font bon ménage, dans la mesure où le premier désinhibe, vous gorge de confiance, facilite l’entrée en contact avec la personne qui vous attire, fait de vous un beau parleur (ou une belle parleuse) tout ça dans le but de séduire. C’est fou comme les gens sont plus beaux après trois gorgées de champagne…



Le problème, c’est après… Le passage aux travaux pratiques… Évidemment, beaucoup de choses dépendent de votre sensibilité à l’alcool (ça reste un critère déterminant) mais on ne peut nier qu’il y ait des effets secondaires qui, pour le coup, pourraient vous faire détester l’alcool.

Des désagréments chez les hommes et les femmes

La recommandation, c’est : "Pas plus de 2 verres par jour." Et encore, pas tous les jours ! Quand on sait ce qui peut se passer l’été, quand on fait la fête, il y a quelques raisons de craindre que la recommandation en question ne soit pas toujours scrupuleusement suivie. Ce faisant, ceux qui lèvent un peu trop facilement le coude doivent savoir que l’alcool ne réussit ni à Roméo, ni à Juliette…



Chez les hommes, l’alcool perturbe l’érection. On sait que l’alcool déshydrate. Et la conséquence, c’est que ça altère le mécanisme de l’érection qui consiste en un remplissage de sang des corps caverneux du pénis.

Même type de désagrément pour les femmes : l’alcool n’aide pas vraiment (c’est une litote) à la lubrification vaginale. Or, vous savez qu’une mauvaise lubrification n’a jamais donné un bon rapport. Ça rend les choses au mieux inconfortables, au pire douloureuses.

L'alcool impacte le désir

L'alcool peut aussi influer sur le désir en lui-même. Parce que le désir passe par la stimulation des sens… Le toucher, c’est une évidence, mais aussi la vue, l’ouïe, l’odorat… Dès que ces sens sont sollicités, des informations remontent jusqu’au cerveau qui analyse tout ça et donne ensuite des ordres aux organes sexuels… En gros, il leur dit : "Préparez-vous." Mais si vous avez un coup dans le nez, le cerveau ne fait pas le job. Ou alors il le fait mal. Si bien que vous vous retrouvez avec les petits problèmes cités.

Ça donne moins envie de boire… J'ai bien l'intention de vous faire passer l'envie d'abuser. Je parle de l'abus d'alcool, qui est plutôt incompatible avec le sexe.