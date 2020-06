Coronavirus : une carence en vitamine K pourrait favoriser les cas sévères

publié le 08/06/2020 à 15:49

Des scientifiques néerlandais, en collaboration avec l’Institut de recherche cardiovasculaire de Maastricht aux Pays-Bas, ont réalisé une étude durant un mois, du 12 mars au 11 avril sur deux groupes d’individus, l’un composé de 134 personnes atteintes d’une forme grave de la Covid-19 et hospitalisées à Nimègue et l’autre composé de 184 personnes en bonne santé.

Au travers de cette étude, les scientifiques pourraient avoir trouvé une corrélation entre la présence d’un faible taux de vitamine K et la forme grave du coronavirus. En effet, les caractéristiques de la forme la plus grave de la Covid-19 est la coagulation du sang et la dégradation des fibres élastiques des poumons. Or, la vitamine K, présente dans des aliments comme les œufs, les épinards, les brocolis et certains fromages, est essentielle à la production de protéines régulant la coagulation comme le rapporte le Guardian.

Les scientifiques ont observé une déficience de cette vitamine chez les patients hospitalisés ou morts suivis lors de l’étude et cherchent maintenant à mettre des financements pour mettre en place un essai clinique incluant la prise de vitamine K afin de vérifier leurs résultats.