Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux accidents domestiques susceptibles de survenir lors de la préparation des repas, lors de l'ouverture des huîtres, par exemple, et vous explique comment bien soigner une plaie.

Ce soin semble banal, mais il peut conduire à faire des erreurs. Il faut d'abord penser à bien se laver les mains. Il n'est pas rare de voir des blessures s'infecter, notamment après une coupure due au couteau à huîtres. C'est un autre grand classique de Noël.

Pour stopper le saignement, il faut exercer une pression sur la plaie. Enfin, le médecin explique comment nettoyer, désinfecter et protéger la blessure pour favoriser une bonne cicatrisation.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

