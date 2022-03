Michel Cymes vous donne les meilleures astuces pour vaincre l'indigestion à Noël

Dans cet épisode, Michel Cymes vous explique comment préparer votre estomac pour bien digérer à Noël. Pas la peine de jeûner en amont ou de vous jeter sur les produits miracles, le plus important avant un repas de gala est de veiller à manger équilibrer et sans graisse les jours d'avant.



Le jour J, évitez la malbouffe. Privilégiez les mets de qualité au saladier de chips. Limitez aussi l'alcool et mangez plus lentement qu'à l'accoutumée pour bien prendre le temps de mastiquer. Enfin, décliner le digestif n'est peut-être pas une mauvaise idée.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

