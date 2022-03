Michel Cymes vous explique comment réussir votre détox après Noël

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux abus engendrés par les repas de Noël. Pour détoxifier l'organisme et éliminer les toxines accumulées pendant les fêtes, il n'est pas nécessaire de dévaliser la pharmacie ou les boutiques spécialisées. Tous les aliments dont vous aurez besoin sont facilement accessibles.

Pour préparer une bonne détox à la maison, rendez-vous chez le primeur et faites le plein de pommes, kiwis, citrons, poireaux ou brocolis. Ces fruits et légumes sont riches en vitamines, en souffre ou en potassium. Ils vont permettre à l'organisme d'éliminer plus facilement les substances nocives accumulées.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

