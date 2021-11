Michel Cymes : que faire si votre enfant est nul au sport ?

Qu'est-ce qui influence le niveau sportif d’un enfant ? Il y a un facteur essentiel, c’est la prédisposition physique de base qui correspond à la qualité et aux capacités physiques d’un enfant : son tonus musculaire, son morphotype, ses capacités d’endurance et de résistance.

Et là, dame nature est fortement injuste. Il y a des enfants qui sont mieux équipés que d’autres. Mais une fois qu’on a dit ça, faut-il se résoudre à cataloguer certains enfants comme nuls en sports s’ils sont mal lotis ?

La réponse est non bien sûr, mais il faut les accompagner. Et il faut le faire en favorisant leur mouvement, pour que les enfants qui ont des difficultés de base à se bouger, éveillent leur curiosité, qu’ils la stimulent, qu’ils manipulent des objets (des ballons par exemple) pour construire son schéma corporel.

Le plaisir est le moteur de la performance

Et c’est ce schéma corporel qui va leur permettre d’être à l’aise avec leur corps pour progresser en habileté et en organisation des mouvements. Cette construction cognitive redonne plaisir aux enfants dans le mouvement, ce qui, à terme, leur redonne l’envie de se bouger alors qu’au départ ils pensaient que ça n’était vraiment pas pour eux.

Le plaisir est le moteur de la performance, spécialement chez les enfants mais aussi chez les adultes. Si je vous dis là, tout de suite : "Allez on fait 20 pompes !". Si vous me répondez : "Oh, non, j’ai pas envie, je suis fatigué". vous allez souffrir en faisant ces 20 pompes. Alors que si vous me répondez : "Allez, oui avec plaisir ! on y va !" et que vous vous y mettez illico, les 20 pompes passeront beaucoup mieux. C’est pareil avec les enfants.

Reste un autre facteur important, c’est l’environnement familial. Tous les enfants sont le fruit de leur famille, c’est certain. Et plus qu’une question de génétique, c’est surtout une question d’héritage : des parents qui participent avec leurs enfants, qui leur montrent le plaisir qu’ils prennent à pratiquer un sport avec eux, sont tout aussi précieux que des parents, tous deux champions olympiques et qui se disent que leurs enfants finiront bien par gagner des médailles grâce à leurs bons gènes.

Stimulez votre enfant et observez ses préférences

Si je devais donner un conseil aux parents qui ont le sentiment que leur enfant est au sport ce que les moscovites sont à la pétanque, je leur dirais de ne retenir qu’un seul mot : S-T-I-M-U-L-E-Z !

Stimulez les enfants par le jeu, dans le jardin, dans le salon, et dès le plus jeune âge. Avec des sorties, des balades dans les bois, en passant dans des chemins escarpés, en montant aux arbres. Donnez-leur l’exemple, bouger à la maison, faites une séance de sport dans le salon, tournez ça en jeu et en challenge.

Et puis, dernier point : observez vos enfants et comprenez quel sport peut correspondre à leur psyché. A-t-il une préférence pour conquérir ? Il pourra aimer un sport de course. Ou pour partager ? Il aimera donc les sports d’équipe. Ou encore, simplement pour bouger, c’est qu’il appréciera certaines disciplines athlétiques.

Tout ça pour que votre enfant comprenne que le sport c’est bon pour lui, qu’il perde ou qu’il gagne parce que comme disait Nelson Mandela : "Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends".