Michel Cymes : peut-on mourir de peur ?

En plus de la Toussaint, ce week-end était dédié aux festivités d'Halloween. Bon, on ne peut pas vraiment parer de tradition chez nous. Il y a eu un petit engouement il y a quelques années mais tout ça est assez vite retombé. Mais en voyant ça sur mon calendrier, je me suis demandé si à Halloween ou à un autre moment on pouvait littéralement mourir de peur ou s'il s'agit d'une légende ?

Eh bien figurez-vous que oui, on peut mourir de peur. Mais c’est heureusement très très rare. Il peut s’agir d’un TDR cardiaque (un trouble du rythme cardiaque) généré par un grand stress ou une émotion violente.

Au Japon, on a aussi décrit le Takotsubo, un trouble de la contraction cardiaque, une sorte de sidération du muscle cardiaque après une très forte émotion. D’ailleurs on appelle ça aussi le syndrome des cœurs brisés.