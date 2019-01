publié le 09/01/2019 à 10:03

Dans la plupart des cas, on sait d'où proviennent les brûlures d'estomac. Mis à part l'âge et la génétique, il est facile d'influer sur les facteurs de risque que sont la cigarette, l'alcool, l'obésité, la surcharge pondérale, voire la prise de certains médicaments.



Même si, avec la meilleure volonté du monde, on ne change pas ses habitudes en une semaine, personne ne contestera que la personne concernée a le pouvoir de modifier partiellement voire totalement les choses.

En France, près d'un adulte sur quatre souffre de brûlure d'estomac. Michel Cymes conseille donc à ceux qui souffrent de brûlures d'estomac de regarder de plus près ce qu'ils mettent dans leurs assiettes.

Mais qu'entendons-nous exactement par brûlures d'estomac ? Dès que vous avez un petit peu mal en bas à gauche, sous les côtes, devant l'estomac ou que vous avez des remontées acides (les reflux gastro-oesophagiens) qui vous brûlent un peu derrière la poitrine.

Des aliments à surveiller !

Modifier son alimentation peut ainsi réduire, voire régler le problème des brûlures, en réduisant par exemple les matières grasses que vous mangez. En effet, quand le repas est trop riche, la digestion est trop lente et dès lors on s'expose à des reflux. Côté gras, celui des poissons sera toujours meilleurs que celui des frites...



Si vous identifiez un aliment qui met systématiquement la pagaille dans votre estomac, vous pouvez le mettre sur la liste rouge. Chaque personne est différente, et donc ce qui vous irrite, n'irritera pas forcement quelqu'un d'autre, et inversement.



Cela dit, des aliments sont plus suspects que d'autres : la menthe, les tomates, les agrumes (citron, orange ou pamplemousse)... Des épices comme le poivre sont aussi connus pour être irritants. Si vous consommez régulièrement ces aliments, il est fort possible que vous puissiez régler le problème en les évitant.



Côté boisson, il convient aussi d'arrêter temporairement l’alcool, pour évaluer l'impact qu'il a sur votre organisme, mais surtout il faut éviter les boissons gazeuses, telles que les sodas ou les eaux pétillantes. Certes les bulles accentuent l'"effet satiété", mais elles contiennent, de fait, du gaz, et à un moment donné il faut bien s'en débarrasser...