Mayenne : "L'épidémie est sous contrôle", assure le président du département

L'épidémie de coronavirus reste active en Mayenne avec un taux d'incidence qui largement au-dessus du niveau national. Pourtant, Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne veut dire halte à la stigmatisation.



"Les chiffres que nous avons sur le département de la Mayenne sont revenus à une situation quasi-normale et ne justifient pas aujourd'hui que nous soyons mis à l'index, ou en tout cas, que nous servions peut-être de laboratoire aux autorités de santé nationales", a dénoncé Olivier Richefou sur RTL.

Pourtant, c'est en Mayenne que le taux d'incidence est le plus élevé en métropole avec 111 cas positif pour 100.000 habitants, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS). Des chiffres que le président du département explique par le nombre de tests effectués : "Plus on test plus on trouve".

Olivier Richefou explique que comme la Mayenne n'a pas su remonter les chaînes de transmission, "les autorités de santé n'ont pas eu d'autre choix que de lancer une campagne massive" de tests. En effet, comme l'explique le président du département, ce sont 25.000 personnes qui ont été testées en quatre semaines, sur l'objectif massif de tester toute la population, soit 300.000 habitants.

Ces 25.000 personnes testées ne représentent que 10% de l'objectif. "On va mettre huit mois à tester tout le monde, c'est impossible", se résigne Olivier Richefou, pour qui le taux d'incidence est trompeur. "La véritable situation tient aussi compte de trois autres taux dont on ne parle pas assez : le taux de personnes en réanimation, et nous n'avons personne en réanimation dans notre département. Le taux d'hospitalisation était hier à cinq personnes hospitalisées, soit un chiffre très inférieur à ce qui existe dans les autres départements. Puis le taux de positivité était tombé hier à 2,4 %, qui est un taux que l'on retrouve dans un département voisin comme la Sarthe".

Le président du département l'affirme : "L'épidémie est sous contrôle". Selon Olivier Richefou, les Mayennais sont très respectueux et n'ont pas attendus les directives avant de porter consciencieusement le masque.