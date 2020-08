Port du masque obligatoire pour les policiers nationaux : "Nous étions demandeurs"

publié le 20/08/2020 à 20:57

Après l'obligation à compter du 1er septembre du port du masque en entreprise face à la reprise de l'épidémie de coronavirus, le directeur de la police nationale a décidé d'appliquer la règle au sein de ses troupes. Frédéric Veaux, qui se base sur "les recommandations du Haut Conseil de Santé publique", a annoncé que le port du masque devient obligatoire chez l'ensemble des policiers dès ce jeudi 20 août.

Cette obligation s'impose pour les missions susceptibles de mettre les personnels "au contact physique du public", dans tous les espaces de travail clos, ou encore dans les véhicules de service lorsqu'ils sont "occupés par plus d'un agent". Ces masques seront fournis par la Police nationale.

"Nous étions demandeurs dès le départ de la crise, explique à RTL Linda Buquet, du syndicat Synergies Officiers. Nous avions sollicité l'autorisation du port du masque pour l'intégralité des policiers et cette demande nous avait été refusée, allant même jusqu'à l'interdire, et ce par écrit. Nous attendions une généralisation du port du masque pour les collègues qui sont demandeurs de pouvoir se protéger et de protéger leur famille."

"Nous aurions aimé que cette mesure intervienne dès le départ, regrette néanmoins Linda Buquet. Il va falloir vivre avec, prendre de nouvelles habitudes de travail. Mais c'est une mesure qui est véritablement nécessaire pour assurer une continuité des services de police 24h/24 et 7j/7."