Coronavirus en Mayenne : les commerçants s'estiment stigmatisés

publié le 04/08/2020 à 12:21

Jusqu'à début juillet, le carnet de réservation du camping municipal de Laval rendait son directeur plutôt optimiste. Mais Nicolas Gicquel a vite déchanté. Aujourd'hui, peu d'emplacements accueillent une toile de tente dans son établissement. Le taux de remplissage monte à peine à 30%. C'est d'autant plus le cas depuis l'interdiction belge de se rendre en Mayenne.

"Les Belges, c'est 10% de la clientèle étrangère. Médiatiquement, c'est très mauvais. Depuis 3 semaines, on dirait qu'il y a un petit acharnement", souffle Nicolas Gicquel. Pour tenter de rattraper le manque à gagner, le directeur n'a pas le choix : il devra ouvrir son camping plusieurs semaines à l'automne.

De son côté, Frédéric Segura, président de l'Union des commerçants et des Artisans de la Ville de Mayenne, pointe un problème de communication vis-à-vis de son département. "Quand on regarde la carte réelle des cas de Covid, la région PACA par exemple, ils ne sont pas mal non plus, mais on n'en entend pas parler. Est-ce parce qu'il y a la mer et qu'il faut que les gens aillent au bord de la mer ?", s'interroge-t-il.

"Nous, on est une région un peu moins touristique que le bord de mer mais on a quand même pas mal d'attraits et il faudrait communiquer différemment sur la Mayenne", conclut Frédéric Segura. Depuis le mois de juillet, les commerçants de Mayenne accusent une baisse de 30% sur leur chiffre d'affaires.