Marine Lorphelin explique les bienfaits de la marche nordique

Manger c'est bon et marcher après c'est mieux ! La période des fêtes est idéale pour se mettre à la marche nordique, sport inventé en Finlande il y a 25 ans. Sa particularité repose sur l'utilisation de deux bâtons de marche dédiés.

La technique est simple à apprendre : synchroniser les mouvements entre le pas naturel et le balancement des bras. Le marcheur s'aide des bâtons à chaque appui pour se propulser. Il marche donc plus vite, à plus grandes enjambées avec le buste un peu incliné vers l'avant. Les bâtons sont vraiment spéciaux, ils absorbent les secousses.



L'avantage de ce sport est qu'il est accessible à tous. La technique est facile à apprendre puisqu'il suffit de savoir marcher finalement. La marche nordique permet de faire travailler l'ensemble du corps en douceur mais aussi de profiter de l'environnement extérieur.

Quels sont les bénéfices ?

La marche nordique est une activité physique complète : elle sollicite 80% des chaînes musculaires corporelles. Cette pratique permet un vrai travail de renforcement musculaire global. On l'imagine bien, l'utilisation des bâtons active les muscles des bras ce qui n'est pas le cas lorsqu'on marche simplement. Le buste avec les abdominaux, les pectoraux et les dorsaux aussi travaillent. Sans parler des jambes bien évidemment.

Les bénéfices pour la santé sont nombreux. Par le contact au sol et les vibrations engendrées, la marche nordique permet un renforcement des os, sans traumatiser les articulations. Le système cardiovasculaire et respiratoire sont aussi bien sollicités. D'ailleurs la position du corps penché en avant et l'ouverture des bras améliorent la capacité respiratoire et l'oxygénation.

De quoi faire transpirer les débutants

Si vous marchez à une bonne allure, vous allez transpirer. Vous perdrez même éventuellement quelques kilos. La marche nordique augmente de 40% la dépense énergétique par rapport à la marche classique. La dépense énergétique d'une séance est ainsi comparable à celle d'un petit footing ! C'est une activité physique d'endurance, qui va donc puiser dans vos réserves énergétiques graisseuses. On peut donc s'affiner par cette pratique.

Si vous voulez débuter, sachez que la marche nordique appartient aux disciplines de l'athlétisme, donc vous pouvez rejoindre un club pour débuter dans un groupe avec les conseils d'un coach. Je vous encourage bien évidemment d'en discuter avec votre médecin afin de vérifier que vous n'avez pas de contre indication à cette pratique.