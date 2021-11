Mis à part "être chaud", beaucoup ne savent pas ce qu'est la fièvre. En réalité, la fièvre est une élévation du "thermostat" interne régulé par le cerveau. Elle est alors causée par des molécules provenant des microbes mais par la réaction de notre corps pour se défendre comme ces microbes. La fièvre est donc un mécanisme naturel pour lutter contre les infections.



Habituellement la température du corps varie. Le corps se réchauffe dans la journée et en fonction de nos activités notamment sportives. On considère donc qu'une personne à de la fièvre si la température mesurée est supérieure à 38°C. On utilise parfois le mot fébricule pour parler d'une petite fièvre entre 37,5°C et 38°C. En pratique, on ne peut pas dire qu'on a de la fièvre parce qu'on a le front chaud. Il faut mesurer la température corporelle avec un thermomètre.

Quel thermomètre choisir pour prendre sa température

Les médecins conseillent d'éviter la prise de température rectale, ce qui est pourtant souvent fait chez les enfants, car cette technique entraîne parfois des lésions au niveau de l'anus. On préfère prendre la température auriculaire donc dans l'oreille pour être précis.

Vous pouvez aussi prendre la température en buccal ou en axillaire, c'est-à-dire sous les bras, mais il faut ajouter +0,5°C à la mesure affichée pour avoir la bonne température centrale. À savoir les thermomètres infrarouges frontaux ne sont pas les plus fiables mais ils permettent bien évidemment d'avoir une idée.

Quelles sont les cause de la fièvre ?

Une courte fièvre durant moins de 5 jours est un symptôme, souvent causé par des infections communes, virales ou bactériennes. L'inverse est faux. Une infection ne donne pas toujours de fièvre, comme chez les personnes âgées par exemple. Si la fièvre dure, au delà de 3 semaines, on parle de fièvre prolongée et dans ce cas là les causes sont variées : infections plus profondes, maladies inflammatoires chroniques, ou des cancers. La plupart du temps une fièvre pendant quelques jours n'est pas grave.

La fièvre peut s'avérer dangereuse

Dans certaines situations la fièvre peut être dangereuse. Si la température dépasse 41°C elle engendre des dysfonctions cellulaires. Si elle dure plus de 5 jours et est associée à des grands frissons, c'est peut être signe d'une infection plus sévère.



De même, il faut être vigilants si un bébé présente de la fièvre car il risque de se déshydrater très vite avec la chaleur. Parfois celle-ci provoque des convulsions chez l'enfant, qui sont impressionnantes mais totalement bénignes. Dans toutes ces situations, il ne faut pas attendre pas pour consulter un médecin rapidement.

Les bons réflexes à adopter en cas de fièvre

Ensuite puisque la fièvre fait beaucoup transpirer, il faut penser à s'hydrater régulièrement. Pour refroidir le corps, juste un peu, il est possible de prendre une douche ou un bain à 35-36°C, pas moins.



C'est une technique moins connue, mais qui reste la plus efficace. Celle du brumisateur associé à un ventilateur. Enfin, il reste le paracétamol, un médicament efficace pour faire baisser la fièvre. À prendre avec modération en respectant les doses indiquées.