Marine Lorphelin vous dit comment savoir si l'air de votre intérieur est de qualité

On pourrait croire que l'air à l'intérieur de notre logement ou de notre voiture est plus pur que l'air extérieur, notamment en ville. Mais c'est faux. L'air intérieur serait deux à cinq fois plus pollué qu'en extérieur !

Ce sujet est d'ailleurs devenu une véritable préoccupation de santé publique et par la même occasion un enjeu marketing avec le développement d'appareils purificateurs d'air. Pour l'instant l'efficacité de ces dispositifs n'a pas été prouvée en conditions réelles d'utilisation mais ils permettent d'objectiver la présence de particules dans l'air, notamment quand on allume une bougie à coté du filtre.

Quels sont ces polluants ? Il en existe de toutes sortes. Des micro organismes comme les acariens les moisissures, voire même des allergènes diffusés à partir des plantes ou de vos animaux domestiques.

Quels risques pour la santé ?

On trouve aussi beaucoup de polluants chimiques provenant de matériaux de revêtements comme les peintures, lazures des meubles. Et certaines actions quotidiennes engendrent des composés polluants comme la fumée du tabac ou des bougies, les produits ménagers, la cuisson ou encore les appareils de chauffage.

Des études récentes ont estimé que la pollution de l'air intérieur causerait environ 20.000 décès par an. Et cette estimation basse reposait sur 6 polluants uniquement (le benzène, le trichloéthylène, le monoxyde de carbone, le radon, les particules fines et le tabagisme passif).

Les risques sur notre santé vont d'une simple gêne par irritation des yeux, de la gorge, à des maladies chroniques comme des bronchites ou de l'asthme, voire mortelles comme des intoxications ou des cancers. Selon l'Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur, les Français perdent en moyenne 9 mois d'espérance de vie à cause de l'air pollué dans leurs maisons, jusqu'à 13 mois dans les pays les plus pollués selon l'OMS.

Les effets sont-ils comparables à une intoxication au monoxyde de carbone ? Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore qui fait des victimes chaque année. Il est produit par des systèmes de chauffage ou de cuisson défaillants. fonctionnant au gaz, au charbon, au bois ou à l'essence. Les symptômes d'une intoxication au CO sont variés et peu spécifiques mais pensez y si plusieurs personnes sont touchées dans un lieu clos. Ce peut être des maux de tête, des nausées, une confusion.

Comment améliorer son air intérieur

Il est possible d'améliorer son air intérieur. Premier réflexe : aérer chaque jour minimum 10 minutes et après la cuisine, la douche, le ménage ou du bricolage. Si vous habitez à coté d'une route, choisissez d'aérer quand le trafic diminue. Surtout veillez à ne pas boucher les ventilations de votre logement et à bien les entretenir. Pour cela il faut les dépoussiérer, les nettoyer fréquemment voire faire intervenir un professionnel.



On peut aussi mieux choisir les produits qu'on utilise dans notre quotidien. Evitez au maximum les sources de polluants en choisissant par ex des produits ménagers avec un label éco environnemental ou en utilisant des produits ménagers naturels : vinaigre blanc, savon noir.



Vérifiez aussi sur les étiquettes des produits d'entretien que vous achetez : l'étiquette COV signale le niveau d'émissions de composés organiques volatiles : A signifiant de faibles émissions.