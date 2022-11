Manger une pomme par jour éloigne-t-il vraiment le médecin ?

Pas la peine d’aller forcément chercher des fruits exotiques et chers pour faire le plein de bons nutriments. Nous disposons de fruits locaux très nutritifs comme la pomme.

La pomme, on devrait plutôt dire les pommes, car il existe plusieurs variétés, sont riches en vitamines, dont la vitamine C, en bêtacarotène, et en minéraux dont le potassium.

Elles apportent des composés particulièrement intéressants pour la santé, des polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Les pommes ont été associées dans plusieurs études à des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires.

Le proverbe anglais connu depuis le XIXe siècle affirme que manger une pomme par jour éloigne le médecin. La science confirme-t-elle ce dicton ? Pas tout à fait. La pomme aurait un pouvoir extraordinaire si elle pouvait, à elle seule, éviter de tomber malade. C’est plutôt l’alimentation dans sa globalité qui peut vraiment avoir un impact sur notre santé. Cependant, la pomme en tant que fruit, fait partie des aliments à privilégier.

Des scientifiques américains ont quand même cherché à savoir si le proverbe anglais était exact. Ils ont examiné l’alimentation de près de 8.400 volontaires, certains mangeant une pomme tous les jours, d’autres non. Les résultats n’ont pas confirmé le proverbe, mais l’étude a tout de même montré que ceux qui mangeaient une pomme par jour prenaient moins de médicaments sur ordonnance. Elle ne dit pas si cela vient de l’effet direct de la pomme ou de leur hygiène de vie. Donc, on ne peut pas encore vraiment affirmer que la pomme éloigne le pharmacien.

Des bienfaits anticholestérol

En revanche, des études ont confirmé l’effet bénéfique de la consommation de pommes sur le taux de cholestérol. Ce bénéfice semble venir de ses polyphénols et de sa richesse en fibres solubles. Celles-ci permettent de réduire l’absorption intestinale des graisses. En plus, elles régulent le transit et font de la pomme un excellent coupe-faim naturel.



Pour profiter de ce bienfait sur le taux de cholestérol, il faudrait manger 2 petites pommes par jour.

Faut-il ou non éplucher les pommes ?

On a intérêt à les éplucher si elles ne sont pas bios même si cela nous prive d’une partie des vitamines, des minéraux et surtout des fibres car cela permet de diminuer la quantité de pesticides que l’on va ingérer. La pomme est, en effet, l’un des fruits les plus traités.

Si on veut la manger en entier, mieux vaut la choisir bio et la laver afin d’éliminer les impuretés.



Le fait de choisir des pommes bios aurait un autre avantage. Selon une étude autrichienne, les pommes bios contiennent dans leur pulpe et dans leur peau davantage de bactéries bonnes pour la santé intestinale.



Mais que ceux qui ne mangent pas bio se rassurent, les pommes conventionnelles apportent aussi de "bonnes" bactéries, même si c’est en moindre quantité, et participent au bon équilibre de notre microbiote intestinal.

