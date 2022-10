Noix, noisettes, amandes... pourquoi faut-il consommer des fruits à coque ?

De nombreuses études ont montré que les consommateurs de fruits à coque réduisent leur risque de développer de nombreuses maladies, notamment des pathologies cardiovasculaires.

Parmi les fruits à coque, on trouve toutes les sortes de noix, les noisettes, les amandes, les pistaches… En revanche, les cacahuètes ne sont pas des fruits à coque, mais des légumineuses comme les petits pois et les lentilles, même si leur profil nutritionnel est similaire. Les bienfaits des fruits à coque pourraient s’expliquer par leur profil nutritionnel très particulier.

Ils sont très riches en graisses, mais ces graisses sont insaturées. Rien à voir avec le beurre ou la charcuterie. Leurs acides gras se rapprochent plus de l’huile d’olive ou des poissons gras. Par exemple, la noix contient beaucoup d’oméga-3 : 5 fois plus que le maquereau.



Riches en protéines

Ces graisses sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire car elles contribuent à abaisser les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Ce n’est pas tout, les fruits à coque sont aussi riches en protéines, ce qui en fait des aliments de choix pour ceux qui consomment peu de viande et de poisson.

Les championnes, ce sont les amandes. Elles en contiennent environ 25 grammes de protéines pour 100 grammes, soit plus que certaines viandes et poissons. Elles sont donc intéressantes quand on mange peu ou pas du tout de produits animaux. En plus, elles sont aussi riches en calcium et en fer dont on peut manquer quand on suit un régime végétarien ou végétalien, sans aucun produit d’origine animale.

Ils apportent aussi de bonnes quantités de minéraux et des vitamines variés. On a parlé du calcium et du fer, mais on trouve aussi beaucoup de magnésium dans la noix du Brésil. Ca peut donc être une bonne collation pour les sportifs. La noix de pécan est, elle, très riche en vitamine E et en sélénium antioxydants. Et puis, les fruits à coque sont riches en fibres. Ils permettent donc de lutter contre la constipation.

La bonne quantité : une petite poignée par jour

Il y a quand même des bémols. On peut être allergique aux fruits à coque. C’est assez courant. La noix, la pistache et la noix de Macadamia peuvent également être difficiles à tolérer quand on a l’intestin irritable. Dans ce cas, mieux vaut se tourner vers les amandes sans la peau ou broyées.



Et les fruits à coque sont caloriques et c’est la raison pour laquelle il n’est pas conseillé d’en manger trop ! De toute façon, ils calent bien. Ce sont de bons coupe-faim. Une petite poignée par jour, 5 à 7 fois par semaine, suffit pour profiter de leurs bienfaits.



Dernière chose, pour qu’ils soient bons pour nous, il faut les consommer nature, sans sel ni sucre ajouté. Et on évite aussi de les recouvrir de chocolat, de miel ou de caramel.

