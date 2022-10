Retour des virus hivernaux : comment renforcer ses défenses immunitaires ?

L'alimentation est une des façons de soutenir nos défenses immunitaires. On pense souvent d'emblée aux agrumes, riches en vitamine C car cette vitamine est souvent associée à l’immunité. Elle a effectivement un rôle anti-infectieux. Mais d’autres vitamines participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire.



La vitamine A que l’on trouve dans les carottes, la patate douce, le potiron, la salade mais aussi dans le foie, les fromages et le beurre. Elle participe à la bonne santé des muqueuses -nasale, buccale, intestinale…- qui sont les premières lignes de défense contre les infections. La vitamine D, qui nous vient plus de l’exposition au soleil que de l’alimentation, est indispensable à la bonne santé immunitaire.

L'importance des fruits et des légumes

D’autres nutriments sont également nécessaires. C’est pourquoi il est important d’avoir une alimentation variée. Le Pr Renato Monteiro, président de la Société française d’immunologie insiste sur l’importance des fruits et des légumes.

"Leurs fibres sont bonnes pour la santé intestinale, qui joue un rôle important dans l’immunité". Il conseille aussi de ne pas manger trop gras, ni trop sucré pour ne pas prendre trop de poids. "Un surpoids important favorise, en effet, une inflammation chronique à bas bruit qui peut entraîner une réponse immunitaire inadaptée".

On n’a pas besoin de prendre de complémentaires alimentaires si on s’alimente bien et qu’on n’a pas de carences. Cela peut même être contre-productif. Des plantes, comme la saule, la reine des prés et l’échinacée, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, pourraient perturber le système immunitaire. En effet, pour combattre les virus, les réactions inflammatoires sont au début bénéfiques.

L'activité physique régulière aide à garder un système immunitaire jeune

S’il y a une chose qui a été bien prouvée, c’est l’intérêt de faire de l’exercice. Je sais, j’en parle souvent. Mais pour être en bonne forme immunologique, il faut être en bonne condition physique. L’exercice augmente le nombre de globules blancs dans le sang et les rend plus actifs pour patrouiller dans les vaisseaux sanguins et éliminer les cellules infectées par un virus.



Des études l’ont montré : les personnes qui font de l’exercice sont moins susceptibles d’être malades d’une infection respiratoire que les personnes sédentaires. Ce n’est pas tout, être actif semble aussi limiter le vieillissement du système immunitaire, qui devient moins performant avec l’âge. Chez les seniors actifs, les défenses s’affaiblissent moins rapidement.

Le bénéfice de l’activité physique est d’autant plus important qu’elle est régulière. Cela peut être de la marche à un bon rythme, du vélo, de la natation… Inutile de trop forcer : si l’inactivité n’est pas bonne, l’excès de sport peut également fragiliser les défenses immunitaires. Il faut aussi savoir se reposer.

Le sommeil est une arme contre les virus

Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du repos. Mais si on se sent anormalement fatigué, il faut consulter pour en trouver la cause. Cela peut, par exemple, venir de mauvaises nuits, perturbées par des apnées du sommeil encore trop souvent sous-diagnostiquées. Or, un bon sommeil contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Il aide aussi à réguler le stress dont on sait maintenant qu’il rend plus vulnérable aux infections.



