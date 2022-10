C’est le moment de l’année où les courges réapparaissent sur les étals. Mais attention, il faut le dire tout de suite : certaines courges ne sont pas comestibles et peuvent être hautement toxiques. Il en existe deux sortes : les courges alimentaires qu’on peut consommer, et les courges ornementales qu’on décore mais qu’il ne faut surtout pas manger et qu’on appelle les coloquintes. Celles-ci sont à l’origine de graves intoxications.

Comment les distinguer ? À l’œil, ce n’est pas évident. C’est pourquoi il faut bien regarder l’étiquette ou demander au vendeur. Dans les potagers, on peut aussi se tromper : des plants de courges peuvent être pollinisés par des courges sauvages et devenir non comestibles. Donc, comme l’apparence est trompeuse, il faut se fier au goût.

On goûte un petit bout de courge crue et si le goût est amer, on le recrache aussitôt et on jette la courge car cela signifie qu’elle est toxique et qu’il ne faut pas la manger même cuite.

Ces précautions données, les courges alimentaires ont, elles, plein de bienfaits santé.

Riches en bêtacarotène, un puissant antioxydant

Les courges, c’est-à-dire les citrouilles, les potirons, les potimarrons… sont riches en bêtacarotène. Comme la carotte, elles contiennent ce précurseur de la vitamine A, qui est essentielle pour nos défenses immunitaires, la protection des infections et le bon état des tissus. C’est d’ailleurs, ce qui donne cette belle couleur orangée aux courges ! Elles contiennent d’autres caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine, dont les niveaux ont été associés à un risque réduit de maladies oculaires liées à l’âge.



L’autre atout santé des courges, c’est qu’elles sont riches en fibres dont on sait l’importance pour la santé en général et en particulier pour la santé intestinale. Or, en général, nous n’en consommons pas assez.



Ce sont aussi de bonnes sources de minéraux, comme le calcium, le magnésium, le potassium, et le fer, ce qui est intéressant lorsqu’on veut réduire sa consommation de viande rouge. Et grâce à leur bonne teneur en fibres, elles rassasient sans alourdir car elles sont peu caloriques. Elles apportent une vingtaine de calories pour 100 grammes. En plus, elles sont très digestes.

Les graines de courge, amies de la prostate

Elles sont réputées pour diminuer les symptômes de l’adénome de la prostate, cette augmentation du volume de la prostate fréquente à partir de 50 ans. Elles aideraient à limiter l’inconfort urinaire. Selon la diététicienne, Sophie Janvier, "ces vertus restent à confirmer. Elles peuvent cependant être intéressantes à manger car elles sont riches en protéines et en minéraux. On peut les consommer dans des salades où elles vont apporter un peu de croustillant". On peut aussi en mettre dans les potages. De petites quantités suffisent car les graines de courge sont, elles, assez caloriques.

