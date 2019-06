Maladies chroniques : Michel Cymes avertit sur la non-observance des traitements

publié le 11/06/2019 à 09:22

Ce matin, Michel Cymes s'adresse à toutes celles et tous ceux qui souffrent de maladies chroniques, prennent un traitement au long cours mais ont tendance à ne pas le suivre à la lettre. Cette omission que l'on nomme "non-observance", en apparence anodine, peut avoir de lourdes conséquences.



Vous avez de l'asthme, du diabète ou de l'hypertension, vous avez plusieurs médicaments à prendre chaque jour, ce qui est effectivement contraignant, et vous finissez par oublier de les prendre. Comme votre état de santé ne se dégrade pas - ou du moins vous en donne l'impression - vous ne vous soignez plus vraiment.

Ce phénomène est beaucoup plus fréquent qu'on l'imagine. À chaque fois qu'une enquête est réalisée sur le sujet, les résultats ne sont pas brillants. L'une de ces consultations stipule que, parmi les asthmatiques, 13% seulement se soignent correctement.

De l'aggravation des symptômes à l'escalade thérapeutique

Mais il arrive un moment où l'on paie l'addition. La qualité de la vie diminue et, fatalement, la maladie s'aggrave. Bien des complications et des hospitalisations pourraient être évitées. Ces manquements compliquent également la vie du médecin, qui peut croire que le traitement prescrit ne fonctionne pas, et qu'il faut donc essayer autre chose. On entre alors dans un cercle vicieux, celui de l'escalade thérapeutique : toujours plus de traitements pour toujours moins de résultats.

Le pharmacien, un soutien pour vous aiguiller dans votre traitement

Si vous souffrez d'une maladie chronique, vous devez considérer que vous n'êtes pas seul.

Vous avez besoin d'alliés, ceux-ci existent.Le premier d'entre eux, est votre pharmacien.

Un professionnel que vous voyez plus souvent que votre médecin. Et plus vous lui serez fidèle, plus vous observerez votre traitement, c'est quelque chose de quasi-mécanique, qui ressort des enquêtes effectuées sur le sujet.



Par ailleurs, n'hésitez pas à lui poser des questions sur les médicaments, les éventuels effets secondaires, les interactions avec d'autres médicaments que vous pourriez prendre. Bien qu'il tienne une boutique, le pharmacien est un professionnel de santé.

Les proches et les associations de patients, un précieux atout pour la motivation

Certains patients mettent également un point d'honneur à ne pas "ennuyer" leurs proches avec leurs problèmes de santé. Ils ont tort. Vous pouvez, et devez réclamer du soutien.

Si la famille et les amis sont rares, vous devez savoir qu'il existe des associations de patients qui, souvent, sont bien informés sur la maladie.



Ils connaissent ce que vous endurez, et leur témoignage peut être d'un grand secours, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan du vécu. Dans ces associations, on trouve plus que du réconfort : on trouve matière à motivation et information.

Informez-vous scrupuleusement et intelligemment sur votre maladie

Plus on s'informe sur la maladie, plus on est enclin à respecter son ordonnance. Mais il faut veiller à ce que l'information soit fiable. La bonne info est chez votre médecin, chez votre pharmacien et éventuellement sur internet à condition que vous consultiez des sites qui vous sont recommandés par les professionnels de santé qui suivent votre dossier.