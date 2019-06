Michel Cymes vous dit tout sur les causes des démangeaisons

publié le 10/06/2019 à 11:40

Quand ça nous démange, on a tendance à se gratter. Si sur le coup ça soulage, cela ne résout pas le problème. En effet, quand on se gratte, c’est qu’il y a une raison et quand on se gratte souvent, c’est qu’il y a une raison de fond sur laquelle on peut agir.



La première raison pour laquelle on se gratte (et c’est aussi la plus répandue), c’est la sécheresse de la peau. Elle est due à l’altération du film hydrolipidique de la peau. Ce film fait office de barrière, mais s’il ne fait plus son travail correctement, tout un tas d’agents irritants ou d’allergènes pénètrent dans l’organisme qui vous en informe en libérant une substance, l’histamine, qui active certaines fibres nerveuses, ce qui vous conduit à vous gratter.

Pour savoir si c'est cela le problème, il faut analyser les symptômes. Un, ça gratte et deux, votre peau manque de souplesse. Pour pallier ce problème, il faut réhydrater avec une crème, un lait ou une huile, et le faire quotidiennement. La différence se verra rapidement.

Attention aux produits de beauté

L'envie de se gratter peut également être provoquée par l'utilisation de produits de beauté non adaptés. Gels, savons et crèmes sont parfois responsables de vos démangeaisons, parce qu’ils contiennent des conservateurs ou des colorants ou n’importe quel autre ingrédient que votre peau n’aime pas. Ceux-là, il suffit de les identifier et de les rayer de la liste des courses. Faites le tri dans vos produits d’hygiène et partez du principe, comme pour les produits alimentaires, que plus la liste des ingrédients est courte, mieux c’est.

La piqûre d’insecte est une autre raison de cette irrépressible envie de se gratter. Elle, on la repère parce qu’elle nous laisse un petit bouton rouge sur la peau. Le réflexe, c’est de gratter. Mais il y a mieux à faire pour apaiser : mettre un glaçon dans un linge et le passer sur le bouton.

Ne pas hésiter à consulter un dermatologue

Mais ça, c’est l’astuce ponctuelle, pour répondre à un problème ponctuel. Parce que parfois, le grattage devient une activité quotidienne de plus en plus envahissante. On se gratte toute la journée, ce qui se traduit par des plaques rouges voire des lésions sur la peau. Dans ce cas, on est en présence d’une infection ou d’une maladie dermatologique.



C'est à ce moment-là qu'il faut consulter pour avoir l'avis d'un dermatologue. Eczéma, psoriasis, urticaire : il vous prescrira le traitement adapté. Ces maladies sont parfois gênantes parce que les symptômes sont visibles.



Il vaut donc mieux régler le problème au plus tôt en se disant qu’on n’est pas seul dans ce cas : l’eczéma, par exemple, touche trois fois plus de personnes qu’il y a 30 ans. Le souligner, c’est une manière de poser la question de notre mode de vie où le stress, la pollution et la malbouffe font des ravages.