Douleurs thoraciques : Michel Cymes vous éclaire sur la péricardite

La péricardite est un fléau qui a de quoi faire peur. Ses symptômes se caractérisent par une douleur dans la cage thoracique et forcément vous pensez au pire alors qu'en réalité, vous ne souffrez que d'une inflammation du péricarde, l'enveloppe qui entoure votre cœur. Pour faire simple, il est constitué de deux feuillets qui glissent l'un contre l'autre et ce glissement, rien ne doit pouvoir le perturber.



Néanmoins, il est parfois possible qu'il y ait un peu trop de frottement entre les deux feuillets ou alors que du liquide, qui n'a rien à y faire, s'y introduise. Cela se traduit par une inflammation et vous êtes alors atteint d'une péricardite. Une douleur se fait sentir dans votre poitrine et vous avez l'impression que votre coeur se serre. Parfois, le bras semble aussi atteint ce qui pourrait vous faire penser à un infarctus mais ça n'en est pas un.

Pour les différencier, la douleur se fait plus forte si vous inspirez profondément ou lorsque vous êtes allongé, en cas de péricardite. En outre, la douleur a tendance à s'atténuer voire à disparaître lorsque vous vous penchez en avant car si vous vous relevez, la pression due à ce liquide s'atténue par la magie de la gravité. D'autres critères permettent également d'évaluer si c'est une péricardite.

Plusieurs traitements possibles

Si vous êtes jeune, que vous ne fumez pas, que vous n'avez jamais eu de problème cardio-vasculaire particulier, le risque d'infarctus du myocarde s'éloigne. Sinon, il y a l'électrocardiogramme : en cas de doute, c'est lui qui permet d'éliminer l'hypothèse de l'infarctus, sachant qu'un électrocardiogramme, ça ne se fait pas tout seul mais avec un médecin.



En cas de douleur, grave ou pas grave, il est primordial de ne pas se poser de question et de filer aux urgences. Dans le cas où vous n'avez qu'une péricardite, le diagnostic définitif ne pourra être établi qu'après une radio ou une échographie du cœur.



Les causes de cette inflammation pouvant varier, les traitements varient également. Si l'on s'aperçoit, par exemple, que vous avez du liquide à l'intérieur du péricarde, on s'efforcera de vous en débarrasser. Parfois, il faut en passer par la chirurgie mais dans la plupart des cas, bien que spectaculaire et inquiétante, la péricardite est bénigne et on peut la traiter avec des antalgiques et des anti-inflammatoires comme l'aspirine ou l'ibuprofène et quelques jours de repos.