Michel Cymes vous informe sur le don d'ovules

Les hommes peuvent faire don de leur sperme mais l’altruisme n’est pas qu’une spécialité masculine. Les femmes, elles-aussi, sont capables d’en faire preuve avec le don d’ovocytes. Ce geste n'est pas anodin puisqu'il peut permettre à une femme n’ayant pas naturellement d’ovule de pouvoir mettre au monde un enfant.



Il faut savoir que sur le plan réglementaire, les similitudes entre le don du sperme et le don d’ovules sont nombreuses. La donneuse doit être en bonne santé et des examens seront réalisés pour le vérifier, avec recherche d’éventuelles infections et enquête généalogique. Il est prévu, comme pour les hommes, des entretiens préalables au terme desquels l’équipe médicale demandera à la donneuse son consentement par écrit, lequel pourra être retiré à tout moment, jusqu’à utilisation des ovules.

Dans le cas où la personne vit en couple, toutes ces démarches se feront à deux. Il faut toutefois souligner qu'il y a également pas mal de différences, un homme n’étant pas une femme, ce qui n’avait échappé à personne. Tout d'abord, il y a l’âge. Pour faire un don, une femme doit avoir entre 18 et 37 ans. Autre différence, le prélèvement : c’est plus compliqué que pour un homme. Là où l’homme n’a besoin, pardonnez l’expression mais c’est la réalité, que d’un poignet solide et peut-être de quelques magazines plus ou moins érotiques, la femme sera hospitalisée.

Le prélèvement se fait en 10 minutes

Le prélèvement se fera par voie vaginale, sous analgésie ou anesthésie, et sous contrôle échographique. C’est l’affaire de 10 minutes, même si vous resterez quelques heures à l’hôpital. Il est souvent précédé par une phase de stimulation ovarienne, histoire d’aboutir à la maturation de plusieurs ovocytes. C’est l’affaire de quelques injections d’hormones qui peuvent se traduire par des crampes mais le centre de don suit ça de très près et a de quoi soulager la douleur, si d’aventure elle se manifeste, ce qui n’est pas systématique.



Comme pour les hommes, le don est gratuit et non-rémunéré, avec anonymat garanti pour la donneuse comme pour le couple receveur. Il va sans dire que l’hôpital vous remboursera les frais de transport voire d’hébergement sur présentation des justificatifs.



Il est possible de conserver une partie de ses gamètes mais c’est le privilège des femmes n’ayant pas eu d’enfant. Cet aspect du don qui passe par des entretiens supplémentaires au cours desquels la donneuse sera informée des conditions à remplir pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Parfois, les ovules ne peuvent être conservés au bénéfice de la donneuse pour la simple et bonne raison qu’ils sont en nombre insuffisant.