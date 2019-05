publié le 13/05/2019 à 09:42

Cette substance cache un nom à rallonge : méthylènedioxyméthamphétamine. Il s'agit d'une drogue de synthèse, qui a connu un franc succès dans les années 1990 sous le nom d’ecstasy.



Le produit, qui avait disparu de la circulation, revient aujourd'hui en France, particulièrement dans les milieux festifs. S'il n'est pas question de remettre en cause le droit de faire la fête, ou de pointer du doigt un milieu en particulier, il est nécessaire de rappeler qu'au début du mois d'avril, au carnaval étudiant de Caen, 109 étudiants parmi les 25.000 jeunes réunis ont fini leur festival aux urgences. La plupart avaient pris de la MDMA.

Sa consommation explose, à tel point qu'elle est devenue la seconde drogue la plus consommée derrière le cannabis et devant la cocaïne. On la trouve sous forme de cristaux et de poudre. Il suffit d'ingérer la dose et d'attendre trois quarts d'heures pour en ressentir les effets.

Un effet désinhibant aux lourdes conséquences

Comme beaucoup de drogues psychoactives, elle désinhibe et rend euphorique. Le tout pour 5 à 10 euros la dose. Seulement, les effets secondaires sont conséquents : crampes, fatigue extrême, tachycardie, puissantes contractions de la mâchoire, tremblements et hallucinations. Le pire des choix reste de consommer la MDMA avec de l'alcool, un cocktail explosif pouvant être fatal.



Outre un réveil douloureux, cette drogue récréative peut entraîner une baisse de la température corporelle et le développement de l'hépatite, des complications mortelles. À plus long terme, une perte drastique de poids, de l'insomnie, des pertes de cheveux et une jaunisse peuvent survenir.



En plus d'éviter de consommer ce type de produit, il est primordial de rester vigilant vis-à-vis de son entourage lors d'événements festifs, la MDMA étant fréquemment utilisée comme drogue du viol.