Les trois principaux bienfaits du café

publié le 05/12/2020

On ne compte plus les études qui détaillent les bienfaits du café sur notre corps. Mais s'il est attesté que le café est bon pour la santé, il est aussi certain qu'il peut être mauvais si l'on en boit trop. Boire trois ou quatre tasses de café par jour serait la quantité idéale pour rester en forme en tout point de vue. Mais plus de six tasses serait en revanche dangereux.

Alors boire du café, oui, mais trop, non. Consommer régulièrement du café, dans l'idéal sans sucre et sans en abuser, a différents bienfaits sur la santé. Cela diminue notamment les risques de développer certains cancers comme celui de l'utérus, de la prostate ou du foie. Le café préviendrait aussi certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer, et limiterait les risques d'infarctus.

La qualité ou le type de café consommé a aussi son importance. Par exemple, selon le docteur Sadmann, l'arabica stimulerait plus la mémoire que les autres cafés. Mais de manière général le café est bon pour la mémoire. Il protège contre le déclin cognitif, ce qui explique d'ailleurs ses bienfaits face aux maladies neurodégénératives.

Enfin, et c'est souvent pour cela que les gens en boivent, le café donne de l'énergie. Mais à une condition : ne pas le boire à n'importe quel moment de la journée. En consommer tout de suite après le réveil ne serait en effet pas une super idée car le cortisol, l'hormone qui donne un peu d'énergie, est encore très présent dans l'organisme. Le mieux est d'attendre et de prendre un café vers 11 heures, au moment où généralement l'énergie baisse.