publié le 08/03/2020 à 08:33

Alors que l'inquiétude gagne la France entière, les impacts économiques dû au coronavirus affectent certaines régions en particulier. En Bretagne, dans l'un des foyers de contamination, dans le Morbihan, les commerçants se demandent s'ils ne vont pas être obligés de déposer le bilan.

Les clients vont dans les grandes surfaces mais ne se rendent plus dans les petits magasins, d'où l'initiative prise par les commerçants de la ville d'Auray qui lancent un appel au bon sens. Pour conjurer le mauvais sort, la fuite de la clientèle, les commerçants du centre de la ville d'Auray manient l'humour : "On ne mord pas. On est là pour accueillir avec le sourire et prendre les précautions qu'il faut. On peut vivre quand même", ironise Yann, employé d'une pizzeria du centre.

Au Régal Breton, Élisabeth vend des gâteaux au chocolat et tente de rassurer la clientèle :"Nous ne sommes absolument pas des pestiférés, nous ne sommes pas contagieux. Nous vivons comme il y a quinze jours." Pour que les clients reviennent, le président des commerçants, a un argument de taille : "C'est moins risqué que d'aller se planter les uns sur les autres dans un supermarché qui peut être bondé", pointe-t-il.

