publié le 08/03/2020 à 07:18

La France compte désormais 16 décès liés au coronavirus, dont 12 personnes de plus de 70 ans. 949 cas ont été détectés et deux foyers restent importants : le Haut-Rhin et l'Oise. Là, toutes les écoles et les crèches seront fermées à partir de lundi 9 mars pour 15 jours.

Quelque 300.000 élèves sont priés de rester chez eux, gardés par les grand-parents et les nounous. Mais pas toujours évident de s'organiser. Louna, 7 ans et demi et Maeva 12 ans sont au primaire et au collège. Leur père n'a pas trouvé de solution, si ce n'est confier ses enfants aux grand-parents, même s'il aimerait éviter pour les préserver. "On se débrouille comme on peut. On doit aller travailler, on n'a pas le choix", explique leur père.

Dorothée va jongler entre la nounou et mamie et les amis pour réduire les frais parce que "15 jours, ça va être long". Elle ne comprend pas la mesure, surtout dans cette partie de l'Oise épargnée par le virus. "Il y a le marché et les magasins restent ouverts. On ne sait pas où est-ce qu'on va", témoigne-t-elle. Son fils, Ronan, a du mal à cacher son sourire : "Quand ce sera fini, il y aura trois semaines d'école et après c'est les vacances".

À écouter également dans ce journal

Italie - Un quart de la population, 15 millions de personnes, a été placée en quarantaine, a annoncé le Premier ministre alors que le pays compte 233 morts. Les écoles, les salles de sports, les cinémas et théâtres sont fermés.



Coronavirus - Cinq nouveaux morts du coronavirus ont été recensés en France samedi 7 mars, portant à 16 le nombre de décès liés au virus dans l'Hexagone. 45 cas se trouvent en réanimation tandis que 949 personnes sont à ce jour contaminées.



Élections - Dans une semaine, le premier tour du scrutin des municipales aura lieu. Pour 68 % des Français, ce sont la sécurité des biens et des personnes seront la priorité du rendez-vous électoral. Viennent ensuite la propreté de leur ville et ensuite les enjeux écologiques.