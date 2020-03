publié le 08/03/2020 à 06:30

Le Covid-19 continue de sévir dans le monde. Depuis le début de l'épidémie, près de 100.000 personnes ont été contaminées et plus de 3.400 sont décédées. Si les personnes les plus à risque sont les hommes âgés, qu'en est-il des femmes enceintes ? En effet, si aucune femme enceinte n'a pour l'heure été contaminée en France, plusieurs d'entre elles le sont à l'étranger.

"Les femmes enceintes sont plus à risque d'une façon générale vis à vis des infections virales, et en particulier des infections virales saisonnières comme la grippe, par exemple" explique à RTL.fr François Bricaire, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre de l'Académie de médecine. Il rappelle par ailleurs, qu'"il est vivement conseillé de vacciner les femmes enceintes contre la grippe".

Pour ce qui est du coronavirus, "on peut supposer que du fait de l'immuno-dépression qui apparaît au bout de quelques mois de grossesse, surtout aux 2e et 3e trimestres, il y ait un risque accru de faire une forme plus sévère, d'où la nécessité de prendre des précautions d'autant plus importantes en terme d'hygiène, et d'éviter les contacts avec les personnes malades" conseille-t-il.

Une baisse de l'immunité pendant la grossesse

En effet si les femmes enceintes sont plus vulnérables c'est parce qu'il y a "un rôle hormonal qui favorise la baisse de l’immunité", explique le spécialiste, ainsi elles peuvent développer une forme un peu plus intenses sur le plan respiratoire, car la fragilisation du système respiratoire aggrave la situation". Mais comme le précise François Bricaire, ce risque est général à toutes les infections virales.

Selon l’infectiologue, qui a eu accès à un article des médecins de Wuhan, ceux-ci ont déjà "eu une petite expérience avec les femmes enceintes depuis le début de l'épidémie et les choses se sont bien passé, néanmoins, il y a un risque supplémentaire et un risque de transmission éventuelle à leur nourrice" précise-t-il.

"On aura des réponses un peu plus précises avec le temps, mais on pense que le Covid-19 comme les autres virus de type grippe ou autre coronavirus accentue cette diminution d'immunité et d’aggravation potentielle".