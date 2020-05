publié le 17/05/2020 à 11:31

Les pompiers de Valenciennes (Nord) en ont ras le bol. Deux d'entre eux ont été victimes de crachats d'un homme positif au Covid-19. Il était en garde à vue et placé au commissariat de la ville lorsqu'il a fallu le transporter au centre hospitalier à cause d'une blessure à l'arcade sourcilière.

La situation s'est dégradée dès sa prise en charge. Heureusement, les fonctionnaires étaient protégés par un équipement contre le virus. "La personne a insulté les collègues qui l'ont pris en charge", détaille le capitaine Philippe Le Duff, le chef du centre des pompiers de Valenciennes.

À l'hôpital, le personnel soignant a reconnu l'individu qui a déjà été pris en charge parce qu'il était atteint de Covid-19. Les deux agents ont été placés en quarantaine. "C'est une colère et un coup au moral puisqu'on est là pour aider les gens en difficultés et pas pour se faire agresser", insiste le chef de la brigade. Selon lui, c'est la troisième fois que ses équipes ont été victimes d'une atteinte de ce type.