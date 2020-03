publié le 01/03/2020 à 08:33

Le Salon de l'agriculture ferme ses portes plus tôt que prévu, le semi-marathon de Paris est annulé... Des mesures drastiques ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus en France.

Car le bilan du coronavirus s'est alourdi : on compte 86 personnes hospitalisées, 12 autres ont été guéries et deux personnes sont mortes du virus sur le territoire français. De nouvelles règles sont à respecter et des interdictions où il y a le plus de cas. À La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, il n'y a plus de messe par exemple. Les autorités demandent aux habitants de limiter au maximum leurs déplacements, ce qui provoque une razzia dans les magasins.

À la sortie de cet hypermarché de l'Oise, Didier ne porte pas de masque mais ce sexagénaire comme tous ici prend toutes les précautions d'usage. "On n'a jamais eu les mains aussi propres qu'à Crépy-en-Valois", dit-il. Le Covid-19 inquiète beaucoup. À l'intérieur du magasin, certains rayons sont dévalisés. "Il y a un peu de bordel là dedans, il n'y a plus grand chose. Tout le monde se jette sur les pâtes", explique-il.

Noémie, elle sort le moins possible depuis le début de l'épidémie, mais pas le choix, cette fois, il fallait remplir le garde-manger. "Je vais faire des stocks de pack d'eau, de lait, tout ce qu'il faut pour les petits", raconte-t-elle. Les crépinois se préparent à un confinement total.

Mélissa travaille dans cette grande surface et le constate depuis quelque jours : "On vend beaucoup de sec, de produits surgelés. Les personnes ont réellement peur", explique-t-elle. Il n'y a pas que les denrées qui manquent, désormais les masques et gels hydroalcooliques sont désormais en rupture dans la pharmacie voisine.

