publié le 01/03/2020 à 08:05

Le ciel judiciaire s'assombrit pour Gallia. Selon nos informations, un couple du Var a porté plainte à la gendarmerie, ce samedi 29 février, contre le laboratoire après avoir découvert la veille un ver de deux centimètres de long dans la boîte de lait Gallia AR 2e âge.

"On voudrait dire : attention ! On ne veut pas que d'autres bébés courent ce risque, si jamais il y en a un. Moi, je le vois comme une trahison, car j'avais confiance en leur lait, ma fille le prend depuis qu'elle est bébé. Et il y a de la colère aussi parce que comment ça se fait que ça ne soit pas nickel ?", s'insurgent Céline et Patrice sur RTL, dimanche 1er mars. Ce couple est d'autant plus énervé qu'il avait déjà trouvé quelque chose de suspect en janvier 2019.

Un ver trouvé dans une boite de lait Gallia AR 2e âge par un couple du Var, le vendredi 28 février. Crédit : DR

Un numéro vert mis en place

Pour l'instant, selon notre décompte, quatre laits différents de la marque Gallia sont concernés : le galliagest 0-6 mois, le calisma 1er et 3e âge et le Gallia AR 2e age. Le groupe Danone, qui détient Gallia, a mis en place un numéro vert (0800.202.202) et a demandé aux familles de renvoyer les boîtes. Mais aucun retrait de produit n'a été demandé.

Ce qui étonne Quentin Guillemain, président de l'association de familles des victimes de Lactalis. "À chaque fois dans ce type d'affaire, on a des familles qui alertent et un temps de réaction qui est beaucoup trop long. Il n'y pas de retrait ou rappel de ces produits, cela veut dire qu'ils sont toujours en vente. Et, en réalité, c'est ça qui est choquant. Les familles se retrouvent démunies face à un problème qui a l'air d'ampleur", explique-t-il.

Selon nos informations, au moins 7 familles ont déclaré avoir découvert des vers (ou des larves) dans des boites de lait Gallia. Trois d'entre elles ont déjà porté plainte en Bretagne, dans le Var et en région parisienne et deux autres doivent le faire ce lundi 2 mars. Sollicité à nouveau ce samedi 29 février, le groupe Danone n'est pas encore revenu vers nous.