publié le 29/02/2020 à 18:45

"C'est une mauvaise surprise pour la démocratie et un aveux de faiblesse du gouvernement". Le député de La France insoumise (LFI) Éric Coquerel ne décolère pas après l'annonce par Édouard Philippe du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution afin de faire passer le texte de la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Selon l'élu de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, il s'agit purement et simplement d'un "hold-up" qui émane d'un gouvernement en manque de confiance.



Au treizième jour d'échanges dans l'hémicycle, Édouard Philippe est monté à la tribune pour faire cette annonce surprise, afin de "mettre fin à cet épisode de non-débat" avec les oppositions et "permettre à la suite du processus législatif de s'engager", a-t-il déclaré sous les applaudissements de la majorité.

À écouter également dans ce journal :

- Coronavirus : l'intensification de l'épidémie liée au coronavirus commence à avoir des effets concrets sur la vie quotidienne de tous les Français : les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche, sont annulés.

- Météo : 22 départements en vigilance orange samedi après-midi en raison de la tempête Jorge qui pourrait générer des rafales pouvant atteindre 110 km/h. L'alerte météorologique prévoit des rafales pouvant atteindre entre 90 km/h et 110 km/H, "voire ponctuellement plus".



- International : Les États-Unis et les talibans afghans ont signé samedi un accord historique qui ouvre la voix à un retrait total des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix interafghanes après 18 ans de guerre.