publié le 01/03/2020 à 02:36

Une fin anticipée pour le grand rendez-vous annuel du Salon de l'agriculture au Parc des expositions, porte de Versailles à Paris. Alors qu'il devait se prolonger jusqu'au dimanche 1er mars inclus, les caisses du Salon international de l'agriculture ont définitivement fermé à 16 heures ce samedi 29 février.

La décision est tombée à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel en raison de l'intensification du nombre de personnes touchées par le coronavirus. Arnaud Lemoine, porte-parole du Salon, reconnaît une certaine déception : " Tout le monde est un peu déçu. (...) On va démonter à partir de 7 heures demain matin (dimanche 1er mars, ndlr) et on laissera le temps nécessaire aux exposants pour démonter tranquillement les stands. Tout se fera dans le calme. Le monde agricole a l'habitude des crises, c'en est une de plus", déclare-t-il au micro de RTL.

Baisse de fréquentation

Concernant les visiteurs qui avaient prévu de venir demain au Salon et leur potentiel remboursement, les organisateurs n'ont pas encore tranché sur la question : "La décision n'a pas encore été prise. Nous sommes dans le cadre d'un cas de force majeure, on va étudier cela dans les prochains jours", promet Arnaud Lemoine.

Néanmoins, le porte-parole du Salon reconnaît une baisse de fréquentation cette année : "L'an dernier, nous avons fait 633.000 visiteurs et cette année on ne sait pas si c'est le virus qui nous a fait perdre des visiteurs ou si c'est l'enchaînement médiatique qui a fait qu'effectivement depuis lundi, nous avons moins de monde au Salon de l'agriculture."