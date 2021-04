publié le 06/04/2021 à 13:54

Entre vaccination et confinement qui ne dit pas son nom, les Français sont inquiets. Impossible de se projeter, nous sommes englués dans le présent. Santé Publique France lance ce mardi 6 avril une campagne grand public pour inciter les Français à parler de leur mal-être.

Il faut dire qu'un Français sur trois évoque un état anxieux ou dépressif. Et il faut accepter d'être pris en charge. Tristesse, perte d'intérêt, sensation de panique ou troubles du sommeil qui se maintiennent à un niveau très élevé et pensées suicidaires, l'objectif de cette campagne est bien de favoriser le repérage de ces symptômes.

Les 18-24 ans figurent parmi les plus touchés. Plus d'une centaine d'appels et de chats par jour sont comptabilisés en ce moment sur le site Fil santé jeunes, comme l'explique sa directrice Mirentxu Bacquerie : "Ça s'est beaucoup dégradé. Aujourd'hui, on a affaire à une population de jeunes, parmi les plus fragiles, venus nous parler du décrochage qui est le leur et de leur incapacité à pouvoir s'inscrire dans quelque chose, puisque pour eux l'avenir est assez bouché, c'est comme ça qu'ils le disent".

Lever le tabou sur les problèmes de santé mentale

La campagne met en scène la vie quotidienne, pas de banalisation, pas de dramatisation excessive non plus pour inciter à parler à son entourage ou à un professionnel de santé. Pour de très nombreux Français, c'est un sujet encore méconnu, toujours très difficile à évoquer. Aude Caria est directrice du site Psycom.org : "Notre mission aussi c'est de lever le tabou encore associé aux problèmes de santé mentale. En France, on peut facilement confier qu'on a attrapé le covid, mais on peut difficilement dire qu'on a fait une dépression après".

Santé publique France rappelle le numéro vert le 0 800 130 00, créé par le gouvernement pour répondre à toutes les questions liées à la covid. Ces dispositifs restent peu connus du grand public : 17% des Français seulement savent que ce numéro donne accès à un service de soutien psychologique.

