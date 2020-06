publié le 19/06/2020 à 08:29

Le Premier ministre dont la barbe blanchit à vue d’œil a évoqué pour la première fois l’origine de ce blanchiment dans Paris Match. "Il s’agit d’un vitiligo", a t-il déclaré. Edouard Philippe précise que ce n’est "ni douloureux ni contagieux".

Brigitte Dreno, dermatologue et cheffe de service au CHU de Nantes explique ce phénomène : "Je pense qu’il l’avait au début, c’est mon œil dermatologique. Le vitiligo, c’est une perte de la pigmentation normale de la peau. Si vos parents ont fait un vitiligo, vous avez un peu plus de risques que la population générale (d'en avoir, ndlr). Qu’est-ce qui favorise ça ? Vous avez deux choses : le soleil, ce qui explique que c’est souvent sur les zones découvertes, dos des mains et le visage. La deuxième chose qui favorise également, c’est le stress".

Cette maladie touche entre 0,5% et 1% de la population mondiale selon l’Inserm, et 600.000 personnes au moins en France.

À écouter également dans ce journal

Affaire Fillon - L'ancienne présidente du parquet national financier chargée de décider d'une enquête sur François Fillon, Eliane Houlette, a parlé d’une pression très lourde de sa hiérarchie pour ouvrir une enquête à son encontre.

Politique - Le Premier ministre qui fait la une du dernier Paris Match, gagne 8 points de popularité en un mois, ce qui l’amène à 54% d’opinions favorables selon le dernier sondage BVA pour RTL.

Union européenne - Un nouveau sommet se tient à partir du 19 juin entre dirigeants des pays de l'Union européenne pour discuter du montant engagé de 750 milliards d'euros dans le plan de relance post-coronavirus au niveau européen.