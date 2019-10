"Quand on est Premier ministre, le risque d'être déconnecté est permanent", dit Boyer

Gilles Boyer a longtemps œuvré dans l'ombre aux côtés d'Alain Juppé et d'Édouard Philippe. Il a ainsi travaillé un an et huit mois à Matignon avec ce dernier en tant que conseiller. Son expérience personnelle l'a sans aucun doute aidé à écrire son nouveau roman Le Maître d'hôtel de Matignon (ed. JC. Lattès).

"Dans mon livre, des personnes existent, d'autres pas, des événements existent, d'autres pas", confie-t-il sur RTL. "C'est l'histoire d'un endroit vu à travers le regard de ce personnage de Claude, qui a été maître d’hôtel pendant 30 ans et qui a côtoyé 13 Premiers ministres", poursuit l'eurodéputé.

Premier ministre, "c'est une fonction extrêmement difficile, où il faut prendre beaucoup de décisions sur tous les sujets dans des délais très courts". "Matignon est une ruche remplie de conseillers, où le Premier ministre doit gérer la feuille de route du Président, la coordination de sa majorité et la pression médiatique", explique Gilles Boyer qui pointe du doigt un "risque permanent" lorsque l'on accède à cette fonction : celui d'être "déconnecté de la réalité".

Les conseillers "ont une grande responsabilité de ne pas dire tout le temps 'tout va bien' ou tout le temps 'tout va mal'. Il n'est pas si facile de dire la vérité à un homme politique", confie-t-il. "Il se trouve que j'ai une proximité amicale avec Édouard Philippe, qui faisait que j'étais libéré de toute contrainte", reconnaît-il.